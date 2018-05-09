特斯拉董事會將遭撤換？股東連署反對3成員連任

代表特斯拉股東的行動主義公司 CtW 投資集團，批評該電動車製造商，指該公司正在偏離盈利的道路，並呼籲由執行長馬斯克領導的董事會應該進行重大改革，股東正在進行連署，反對其中三位董事連任。

CtW 投資集團與特斯拉投資組成的工會養老基金合作，反對將在特斯拉 6 月 5 日年會中爭取連任的 3 位董事會成員，他們分別為私人股權投資者 Antonio Gracias、馬斯克的弟弟 Kimbal Musk 和 21 世紀福斯的執行長 James Murdoch。

CtW 執行董事 Waizenegger 在信中寫道，該公司計劃週三 (9 日) 向美國證券交易委員會提交報告，「特斯拉未能達到關鍵的生產目標，與其過去的盈利進展大幅偏離 ，但是特斯拉沒有意識到公司需要獨立和有效的董事會領導，而是重新提名三位使公司失敗大幅擴大的董事。」

CtW 和幾位具影響投資者，過去多次譴責特斯拉的股東會受馬斯克所控制，在過去一年中，為了擴大 Model 3 的生產規模，特斯拉已燒掉近 40 億美元，但仍然無法達成生產目標，並使投資者擔憂公司是否有足夠的現金。

特斯拉股價日線走勢圖

充滿各種因素的擔憂

Waizenegger 稱讚特斯拉是「具有環保使命的成功創新者」，但 CtW 指出，特斯拉現在「比任何時候都更加脆弱」，董事會必須要提升水平，改善處理事情的方式。

該信件指出投資者的擔憂，包括馬斯克上週在財報會議與分析師的不當應對、位於加州組裝廠的安全問題、涉及自動駕駛系統的致命車禍以及與收購 SolarCity 公司有關的訴訟。

Waizenegger 寫道，面對這些巨大的財務和營運挑戰，特斯拉董事會對董事長席兼執行長的馬斯克過於尊敬。馬斯克也是 SpaceX 的執行長，並可能即將創立一間糖果公司，他的專注被分散掉而不是聚焦。特斯拉其他的董事會成員大多缺乏經驗，並沒有上市公司當獨立董事的經歷。

難以理解的董事提名

Waizenegger 認為：「應該招聘具有行業和管理經驗的首席獨立董事，領導董事會往更多元與現代化的道路前進。」

根據過往經驗，他們認為 Gracias 不太可能進行改革。而 Kimbal Musk 則是缺乏相關行業經驗，James Murdoch 看起來不具任何工程與製造相關的知識，新聞集團和 21 世紀福斯近來被醜聞纏身，Waizenegger 不懂為何需要 Murdoch 這位董事。

Waizenegger 認為特斯拉的董事會，在公司成立初期後就處於「停頓」狀態，但當時公司是私人的，現在特斯拉已是一間上市 8 年的公司，早該進行董事會改革了。