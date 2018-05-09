美4月NFIB小型企業信心指數上揚 企業主預估獲利好轉比例創新高

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國 4 月份小型企業信心上揚，企業主預計獲利趨勢好轉的比例來到歷年高點。全美獨立工商業者聯合會 (National Federation of Independent Business，NFIB) 發布最新報告指出，4 月美國小型企業樂觀指數 (Small Business Optimism Index) 由 3 月份的 104.7，向上揚升至 104.8。2 月份 107.6 的數據是 45 年有此調查數據以來的第二高水準。



此前彭博社調訪 18 位經濟專家得出的預估中值為，4 月 NFIB 小型企業樂觀指數為 104.5，預估區間介於 103 至 106。



NFIB 首席經濟專家 Bill Dunkelberg 表示，毫無疑問的，小型企業信心上揚。消費支出、新的稅法，以及監管要求的放寬等，都對所有小型產業的樂觀情緒起到提振作用。



NFIB 方面表示，有 21% 的受訪企業表示有計畫調漲薪資，此一比例較 3 月份的 19% 來的高。與此同時，有 33% 的受訪企業聲稱已於過去三個月調升薪資，比例與前月相同。



自美國經濟開始復甦以來，NFIB 小型企業樂觀指數一直介於 86.4 至 107.6 之間，相較於過去 35 年平均值的 100。4 月份數據高於長期平均值，反映美國小型企業對未來景氣、營收展望信心顯著改善。



NFIB 這份報告的結果是根據對 1,554 間小型企業進行取樣調查而統計得出的，這些小型企業業主都是該聯合會的會員。



美國中小企業有 2,500 多萬家，佔公司總數的 99%，提供美國一半以上的就業，在美國經濟中發揮著重要作用。中小企業信心指數是反映美國經濟狀況的重要參考指標。