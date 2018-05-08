馬斯克被「打臉」 特斯拉剛剛承認還需要融資

摘要：周一上午特斯拉提交的最新的 10-Q 報告稱，再次融資可能無法避免，第第一季財報顯示營收好於預期是由於採用了新的會計方法。

上周三特斯拉財報電話會上，CEO 馬斯克重申，特斯拉未來無須進一步融資，但今天就被自己公司「打臉」。周一上午，特斯拉提交了最新的 10-Q 報告，並警告再次融資可能無法避免。

報告中提到，截止 2018 年 3 月 31 日，特斯拉持有 26.7 億美元的現金和現金等價物，持有的外幣摺合成美元為 8.825 億美元。報告稱，一旦 Model 3 的產量達到每周 5000 輛，將繼續增加產量最終實現每周一萬輛的產量，在這個階段，特斯拉預計 2018 年的總資本支出略低於 30 億美元。

「最終，我們的資本支出將與 Model 3 的生產狀況、我們的盈利能力、營運現金生成同步。我們將不斷評估我們資本支出需求，並有可能籌集額外資金以支持我們業務的快速增長。」

報告指出，特斯拉預計，目前的流動資金來源，可以為之少未來 12 個月提供充足的流動性，但

「我們未來可能需要或想要籌集額外資金，而這些資金可能無法在我們需要或想要的時候提供給我們，或根本無法提供給我們。」

報告稱，「我們的業務可能無法繼續產生足夠的現金流以幫助我們履行現有的或者將來產生的所有債務下的義務，並產生必要的資本支出，如果這種情況發生，將對該公司的營運和前景產生負面影響。」

「如果我們無法產生足夠的現金流，我們可能需要採取一種或者多種替代方法，例如減少或延遲投資或資本支出、出售資產、再融資或者通過攤薄來獲得額外股本。」

此外，10-Q 報告還指出，上周特斯拉公布的財報顯示，第第一季營收增長，主要歸功於採用了新的會計方法。「自 2018 年 1 月 1 日起，我們採用了新的收入確認標準 ASC 606。」

10-Q 最後總結，「對我們長期業務前景的任何負面看法，即使誇大或者無根據，都可能損害我們的業務，並讓我們在需要時籌集額外資金更為困難。」

根據特斯拉公布的第一季財報，即使馬斯克對特斯拉資金狀況胸有成竹，但還是不能使人信服。

根據特斯拉發布第一季財報顯示，雖然該公司第一季營收 34.1 億美元，好於預期的 32.2 億美元，但第一財季現金餘額為 26.7 億美元，低於去年同期的 33.7 億美元。並且，特斯拉整體季度虧損是有史以來最大的，其自由現金流從上第一季的負 2.77 億美元擴大到負 10 億美元。

財報還顯示，第第一季特斯拉「燒」掉 10 億美元現金，即每日消耗近 1200 萬美元。Model3 的產量雖然上升到 2000 輛／周，仍大幅低於 5000 輛／周的目標。

彭博曾報導，按照特斯拉平均每分鐘消耗 6500 美元的速度，它的資金或將在 2018 年底消耗殆盡。彭博數據顯示，特斯拉的自由現金流已連續 5 個季度出現負增長，從 2016 年底到 2017 年底的 12 個月周期內，特斯拉每季度的負自由現金流量至少有 5 億美元。

《金融時報》援引瑞銀稱，特斯拉在今年 11 月有 2.3 億美元的可轉換票據到期，該公司還有一筆 1.57 億美元的定期貸款，將於 12 月到期，而 2019 年，還有更多的債務將到期。