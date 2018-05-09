台股盤後－權值股虎頭蛇尾 被動續強 越過10700點月線卻得而復失

台股今 (9) 日呈現電子權值股虎頭蛇尾，早盤就衝過 10700 點及月線，其中股王大立光一度越過半年線，但是終場僅以小紅作收，台積電雖在平盤上整理，但鴻海多在盤下震盪，台塑四寶也出現拉回，金融股更是在尾盤出現漲幅急速收斂，壓抑指數跌回月線之下，終場小漲 11.97 點，以 10703.35 點作收，成交值 1332.63 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是開低震盪壓低，盤中一度站上半年線，終場小漲 0.17 點，以 149.17 點作收，半年線得而復失，成交值 353.99 億元。

台股類股今天呈現漲跌互見，其中漲幅最高的是電器電纜類股，漲幅達 3.2%，電子零組件、電機機械漲幅也超過 1%，觀光、半導體、汽車、紡纖、電子通路、鋼鐵、航運、其他類、金融等也均收紅。

至於下跌類股則有通信網路、玻陶、生醫、食品、油電燃氣、貿易百貨、造紙、化學生醫、其他電子、塑膠、建材營造、橡膠、水泥、電腦設備、化學等。

電子三雄今天不若前兩天強勢，雖然股王大立光一度強龔，但終場漲幅仍明顯收斂，台積電則是順利站上年線，鴻海則相對弱勢，雖然一度有衝關月線的企圖，但是未能成功，反倒回測 5 日線。

被動元件今天再由國巨領軍，順利站上台股第 4 高價股，也推升大毅、信昌電、禾伸堂亮燈漲停，華新科雖遭分盤交易，股價依然大漲逾 6%，智寶、立敦、九豪、光頡、興勤、鈞寶等也均收紅。

風電概念股今天也終於止穩，由上緯投控及中鋼構攜手漲停，帶動亞力、大亞、華新、世紀鋼、新光鋼、台船、華城、永冠 - KY 等漲幅也均超過 1%。

挖礦概念股也見到近期少見的漲勢，撼訊及麗臺再開盤不久就亮燈漲停，承啟、青雲、映泰、技嘉及微星等也均收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天挾著昨天強攻過年線的氣勢，早盤雖然順利收復月線，不過畢竟月線反壓已久，加上新台幣貶勢加大，市場多少會擔心外資資金是否持續匯出，而內資能撐多久的疑慮，不過整體來看，台股在年線附近應已有撐，區間盤整以化解月線反壓將是近期主要盤勢。