台股盤中─大立光領軍 指數站回10700點 月線反壓前震盪

美股周二小漲小跌，台股今 (9) 日早盤以小漲 1.51 點開出後，一度攻達 10748.6 點，盤面上由股王大立光 (3008-TW) 領軍，權值股台積電 (2330-TW)、高價股上銀、IC 設計聯詠 (3034-TW)、宏碁 (2353-TW) 等都是強勢指標，被動元件攻勢再起，指數再攻上 10700 點之上，法人認為，目前仍呈現弱勢整理格局，預期短線仍將在月線反壓下震盪整理。

美股周二道瓊工業指數收高 2.89 點，Nasdaq 指數收高 1.69 點，S&P 500 指數收低 0.71 點，費城半導體指數收高 9.54 點，台股今日以 10692.89 點開出，小漲 1.51 點，指標股首推大立光，早盤開高一度拉升到 4165 元，盤中漲幅 2.63%，站上半年線，台積電也是上漲攻勢，鴻海 (2317-TW) 早盤一度翻紅。

電子股由股王及權王穩住軍心，被動元件攻勢再起，國巨、大毅、華新科、信晶電等股齊揚，禾伸堂盤中亮燈漲停，聯詠盤中也是大漲攻勢，掀起 499 元吃到飽低價戰火的電信三雄股價小跌，面板雙虎走埶不同，友達盤中小跌，群創維持上漲。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤指數反彈遇上月線反壓，由於月線下彎，反彈漲勢受阻，短線在國際股市整理，及第 1 季財報公布進入尾聲下，呈現弱勢整理格局，預期短線仍在月線反壓下震盪整理。

他認為，外資買盤尚未回流，但以昨日期貨積極的態度來看，是比較好的訊號，內資來看，官股券商有低檔護盤的買進，但並未見到明顯買盤回溫的情況。

若投資人看好聯詠後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 15% 的標的，例如：聯詠富邦 7A 購 01 (076940-TW)、聯詠群益 7B 購 01 (076829-TW)、聯永國泰 7A 購 01 (076920-TW) 等。