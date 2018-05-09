【華冠投顧】月線之前遇反壓、周五之前有支撐

鍾騏遠 分析師

◆ 一分鐘盤勢掃描

近日新低價個股：

跌深之後有反轉買盤的 3708 上緯投控

漲多拉回測月線的 4190 佐登

底部出現反轉吞噬線的 2013 中鋼構

亢龍有悔跌破月線的 1795 美時

創五日新低點的 8489 三貝德

近日新高價個股：

帶量創高的 6153 嘉聯益

量增未創高的 3090 日電貿

V 轉到月線下緣的 2049 上銀

帶量再創高的 3016 嘉晶

突破橫整帶量表態的 5289 宜鼎

大盤持續表現，量能也進一步的擴大，不過由於目前月線下彎，大盤遇線反壓，尾盤出現上影線。目前台股的上漲，來自於美股的帶動，而美股三大指數中，科技類股那斯達克最為強勢，除了蘋果股價帶動之外，經整理之後，市場籌碼相對穩定，後續若美股帶量表態，台股就有機會出現波段行情。

今天族群強勢仍在被動元件身上，在創高之後，許多獲利了結的賣壓隨即出籠。由於近期族群已經漲多乖離一段時間，雖說缺貨題材仍在，不過再好的股票，也是有反轉向下的一天，留意追的風險和槓桿的使用。另外，風力發電今天搶單買盤出現，個股也有漲停表現，產業趨勢對了，震盪結束之後，還是能見到長線的未來。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。