三大法人轉買超 外資中止對鴻海連29賣 大敲台指期多單逾6000口

台股今 (8) 日終場上漲 86.47 點，以 10691.38 點作收，技術線型出現小 W 底；三大法人部分，外資及陸資賣超 3.46 億元，外資自營商買超 1.08 億元，投信買超 1.72 億元，自營商自行買超 1.89 億元，自營商避險買超 9.9 億元，合計三大法人買超 10.05 億元。外資仍是連 12 天賣超台股，創今年最長，不過也中止對鴻海連 29 天賣超，台指期部分則是加碼多單 6272 口，對盤勢看法轉為多方。

期貨部分，三大法人同步偏多，外資加碼多單 6272 口，淨部位多單來 29370 口；投信回補空單 336 口，淨部位空單來到 24350 口；自營商回補空單 88 口，淨部位空單來到 1504 口，合計三大法人回補空單 6696 口，淨部位轉為多單 3516 口。

外資今天終於減緩對電子權值股的賣壓，雖然台積電仍連續 2 天遭外資賣超，不過大立光是連續 2 天獲外資買超，更重要的是，外資對鴻海也由賣轉買，買超逾 4000 張，中止對鴻海連續 29 天賣超最長紀錄。

面板雙虎也獲外資青睞，其中群創獲買超逾 6 萬張，創今年單日買超第 3 高，友達也有逾 3.3 萬張買超，創今年 2 月以來單日最大量。

要注意的是，外資今天對被動元件國巨及華新科皆占在賣方，其中外資昨天才買超國巨逾 1100 張，創近 2 個月新高，今天馬上轉賣，至於華新科更是連續 2 天遭外資賣超。

另外外資對於金融股則是互有買賣超，但是買超似乎略大於賣超，其中元大金、中信金、合庫金、第一金、華南金、國票金及永豐金等都是賣超，但僅有元大金及中信金賣超張數超過 2000 張；開發金、新光金、玉山金、兆豐金、台新金等都獲買超，且買超張數都超過 3500 張。

ETF 部分，外資連續 11 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 3 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 4 天買超。

外資集中市場買超第 1 名群創，買超張數 60601 張，第 2 名友達，買超張數 26194 張，第 3 名聯電，買超張數 10184 張，第 4 名彩晶，買超 9459 張，第 5 名開發金，買超 8235 張，6 到 10 名依序為，新光金，買超 7075 張；亞泥，買超 6428 張；元大滬深 300 正 2，買超 6281 張；元富證，買超 6185 張；玉山金，買超 5957 張。

外資集中市場賣超第 1 名為中環，賣超 6424 張，第 2 名台積電，賣超 5620 張，第 3 名晶電，賣超 5001 張，第 4 名華新，賣超 4807 張，第 5 名華邦電，賣超 4301 張，第 6 到 10 名依序為，廣達，賣超 3506 張；瑞儀，賣超 3037 張；中美晶，賣超 2959 張、富邦 VIX，賣超 2910 張，宏達電，賣超 2900 張。

法人表示，外資今天賣超大幅縮減，僅剩 3 億元左右，雖然台積電仍見到外資賣超，不過鴻海及大立光都見到外資轉為買超，尤其鴻海更是中止了近期的連續 29 天賣超，稍稍露出止跌的跡象，如果外資接下來能夠維持小幅買超，同時對於權值股也能買多於賣，指數就有機會在年線附近打底。