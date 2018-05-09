旭然首季轉盈 每股盈餘0.11元 今年營收估成長15-20%

台灣自有品牌過濾大廠旭然國際 (4556) 公布季報，每股稅後盈餘達 0.11 元，較去年同期呈現轉虧為盈。展望第二季，旭然看好半導體、電子、食品、化學等產業過濾訂單需求持續暢旺，以及中東地區海水淡化廠之液體過濾耗材的訂單第二季逐步出貨，整體業績會比首季好，今年也將呈現逐季成長態勢。法人估，旭然今年營收成長 15-20%，獲利也會比去年好，每股盈餘有機會挑戰 1 元。旭然第一季合併營收達 1.03 億元，毛利率及營業利益率分別為 44% 與 7%，稅後淨利為 384 萬元，每股稅後盈餘達 0.11 元，受惠美國地區銷售強勁以及雲科二廠生產效能提升，不畏原物料、匯率之價格波動及台灣營稅率調高等不利因素影響，較去年同期呈現轉虧為盈。



總經理何兆全表示，近兩年包括鋼材、塑化等原物料與人力費用持續上漲，中低階過濾廠商陸續開始調漲產品價格，使得市場上的中低階過濾產品與中高階價格差距逐漸縮小；在高階過濾市場出現缺口、中低階過濾產品漸失價格優勢的情況下，旭然的產品力與技術力相形更具競爭優勢，亦有助於擴大自有品牌的市場占有率，但也因為管銷費用增加，使得首季毛利明顯提升，但營益率卻僅 7%。



從產業銷售比重來看，除第一季半導體與電子產業營收比重仍保持 30% 水準，包括生物科技、各產業廣泛性的運用、以及高雄鳳山溪再生水廠工程訂單完成認列等，帶動生物科技、一般性等產業營收比重較去年同期的 1.8%、7.2% 進一步成長至 3.2%、13.1% 表現。



展望第二季，何兆全指出，第二季在半導體、電子、食品、化學等產業過濾訂單需求持續暢旺，加上中東地區海水淡化廠之液體過濾耗材第二季逐步出貨，今年會呈現逐季成長。



何兆全表示，以地區來看，美國市場今年會不錯，估計年增 30%，台灣則小幅成長，東南亞市場年增 15%，日本則可望有 10-20% 成長。



何兆全表示，全球過濾產業近年來掀起一波整併風潮，許多高階大型專業過濾廠商陸續被國際知名集團如 Danaher 和 Eaton 等併購重整，為加速回收併購成本，原過濾事業體反而被集團主體大幅裁減研發費用、銷售人員之規模和預算，導致全球高階過濾產業逐漸出現市場缺口。



法人估，旭然今年營收可望成長 15-20%，獲利也將會較去年進一步攀升，每股盈餘有機會向上挑戰 1 元。

