旭然去年EPS 0.4元 年增12% 擬配發0.36元現金

自有品牌過濾產品大廠旭然國際 (4556-TW) 今 (26) 日董事會通過去年財報稅後純益 1420 萬元，年增 12.03%，每股純益 0.4 元，同時，董事會決議擬配發 0.36 元現金股利，盈餘配發率達到 9 成。

而依旭然今天收盤價 29.7 元計算，其股利現金殖利率 1.21%。

旭然國際去年營收 4.08 億元，年增 11.44%，稅後純益 1420 萬元，年增 12.03%，每股純益 0.4 元。

旭然去年第 4 季營收 1.13 億元，季增 9.21%，年增 6.83%，稅後純益 862 萬元，季增 1.67 倍，年增 2.14 倍，每股純益為 0.24 元，也超過前 3 季獲利的總和。

旭為 2018 年 1 月營收為 3570 萬元，月減 7.91%，年增 13%，旭然指出，1 月營收出現年成長，主要受惠大型液體過濾設備出貨暢旺，以及外銷美洲地區比重成長帶動。

旭然主管指出，1 月營收較去年同月走高的因素，包括在半導體、生物科技等產業客戶過濾耗材訂單需求暢旺，以及高雄鳳山溪再生水廠工程訂單完成認列。

旭然表示，受惠兩岸半導體、電子等產業客戶持續投入擴廠建設、先進製程投入加速過濾耗材使用量與廢水回收標準趨嚴等趨勢，挹注旭然半導體、電子產業銷售保持良好成長動能。