〈星宇航空成立〉員工是重要資產 已交代將成立工會

星宇航空今 (8) 日首次對外亮相，創辦人暨董事長張國煒表示，初期將招募較有經驗的空服員，今年下半年將送一批自訓機師出國受訓，他認為，員工是公司重要資產，對員工的福利將比前東家更寬鬆，且不跟員工溝通的老闆才會擔心工會，自己已交代人資長，找適當時機籌組工會。

對於徵才部分，張國煒表示，招募人才將配合新機引進速度，首架客機預計明年 10 月引進，明年初才會開始招募空服人員，男性空服員也包含在內，但初期傾向招收較有經驗的空服員，目前薪資結構參酌許多國際航空公司，包括阿聯酋、達美航空等，找出較沒有爭議的薪資計算方法，以符合實際運作的執行結構。

張國煒表示，機師荒也成了近來的航空業現象，已有計算每年需要多少機師，預計今年下半年送一批自訓機師出國受訓，在飛行員招募上採開放態度，除公司自聘外，也歡迎自學飛行員人才加入。

除空服員與機師外，張國煒說，希望對航空業充滿熱情的人，都能與星宇接觸，目前所缺乏的還包括系統電腦人員、財務人員與行銷等相關人才。

談及前東家企業文化，張國煒指出，長榮畢竟是超過半世紀的企業，是有規矩與紀律的集團，但這沒有不好，只是與員工關係上仍有許多可加強之處，且時代在變，企業應該去蕪存菁，不能一成不變。

張國煒並說，自己會將老東家好的東西帶來星宇繼續維持，才有傳承的感覺，但不合時宜的制度，將會作出改變，才能讓企業永續經營，因此對員工的福利會更寬鬆。

有別於老東家將員工優待機票的優先順序排在最後，張國煒認為，員工是公司很重要的資產，一年到頭為公司奉獻良多，對員工的照顧會較大方，既然給了員工優待票，就應給予保障，若將優先順序移至最後，就好像在騙員工。

關於敏感的工會議題，張國煒則說，成立工會沒什麼了不得，自己並不排斥，而星宇航空已成立，自己已交代人資長，將找適當時機籌組工會，在他眼裡看來，不跟員工溝通的老闆才會擔心工會，而工會也是專門對付不跟員工溝通的老闆。