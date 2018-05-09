盤前財經大事搶先讀2018年5月9日

今日操盤前瞻

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新股掛牌：聯嘉

增資股上市：益得、聯廣



川普宣布 美國退出伊朗核子協定 將再對伊朗進行制裁

美國總統川普週二對伊朗提出系列指控，包括追求核武，支持恐怖主義，並謀殺美國人。他說，目前的這項協定，允許伊朗持續提煉濃縮鈾，並沒有限制其他行為。閱讀全文...

原油價格突破每桶 70 美元 背後的四大理由

近幾個月，原油價格持續走高，最近更創新三年半高點。美國可能對伊朗重新進行制裁，支撑了原油價格上漲。然而，幾項因素的彙聚，才是讓原油突破每桶 70 美元大關的關鍵。閱讀全文...

金管會祭出金金分離 寶佳、家族金控恐都受波及

金管會昨 (8) 日預告「銀行法」部分條文修正案，將銀行業最高罰鍰由現行的 1000 萬提高到 5000 萬之外；值得留意的是，也將「金金分離」納入規範入法，要求銀行負責人嚴守競業禁止，不但限制了寶佳資產管理到處插旗金融業以外，恐怕也將波及家族金控，若違反最重可解除董監職務等處分。閱讀全文...

〈星宇航空成立〉張國煒回來了！將著眼高端市場 未來尋時機 IPO 掛牌

星宇航空昨 (8) 日召開成立說明會，創辦人暨董事長張國煒開場即宣告，「張國煒帶著星宇航空回來了」，星宇航空未來將放眼亞洲市場，與長榮航 (2618-TW) 及華航 (2610-TW) 的市場定位與操作策略不同，初期先飛東北亞與東南亞航線，並鎖定高端客群，且未來將尋求適當時機 IPO 掛牌。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉10 年內人民幣升破 5 兌 1 美元？

由長期美元指數與 Fed 貨幣政策，做對照比對研究發現，美元指數對貨幣政策預期反應慣性；這對於在 CME 做期貨中期交易者，具有實際參考功能。若以長期美元匯率進行計量經濟模型驗證，在學術上進一步可建立「假說」(Hypothesis)。閱讀全文...