〈星宇航空成立〉剖析心路歷程 張國煒看好勝算很高 重返航空業非為了復仇

星宇航空今 (8) 日首次對外亮相，創辦人暨董事長張國煒表示，人生不能白走，也不能辜負父親對自己的期許，決定本著對航空業的熱情，投入對父親的承諾並找回夢想，因此重返航空業，認為自己勝算機率很高，即使失敗了也沒對不起誰，他也強調，成立星宇並非外界所言的「王子復仇記」，不會笨到付出高昂代價只為復仇。

張國煒今日宣布帶著星宇航空回歸航空業，回顧一路走來的心路歷程，他說，過去 2 年沈澱下來想了很多，也決定離開航空業，但許多來自各界不認識或認識的朋友，大家都非常鼓勵我，而人生不能白走，在大家殷切期盼下，決定再成立一家航空公司，重返航空業。

談及已故長榮集團總裁張榮發，張國煒說，在長榮航空期間，總裁讓自己又升官又降級，從賣票、維修、飛行等，接觸了各種類型工作，在不同的環境中學習，不應辜負父親對自己的期許，且自己還算年輕，決定投入自己對父親的承諾。

張國煒也強調，自己大可好好過日子，不需要靠成立航空公司賺錢，且自己並非外界所說的敗家子，而是本著對航空業的熱情、理念與信念，及對老戰友的承諾，將錢投入最擅長最熟悉的專業領域，把夢想找回來，重新讓夢想花圃開花。

張國煒說，即使失敗了也沒對不起誰，只要超過 5 成的人認為我會成功，勝算機率就很高，而這 2 年一路走來，約莫 8 成的人認為自己會成功，因此帶著不會失敗的決心，重返航空業。

對於外界常形容張國煒成立星宇航空是「王子復仇記」，張國煒再度強調，「我現在已經是 King，不要再說我是王子了」，況且，自己沒有要復仇，也不需要笨到付出高昂的代價，成立一家航空公司只為了復仇。