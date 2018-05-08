〈金管會推公司治理〉評鑑明年首度依產業公布名次 金融業可能先行

金管會將推動為期三年新版公司治理藍圖，金管會主委顧立雄今 (8) 日表示，為提升公司治理評鑑效度，明 (2019) 年公司治理評鑑將首度依產業公布名次，且金融業可能先行；此外，為落實電子投票便利股東行使權利的功能，將要求全體上市櫃公司自 2021 年起董監事選舉採候選人提名制。

金管會已發布的新版公司治理藍圖 6 大原則包括：「提升公司治理評鑑效果、引進公司治理人員制度、推動金融業落實股東行動主義、提高英文資訊揭露比率及推動董事候選人提名制、強化法令規章遵循」等。

顧立雄表示，在提升公司治理評鑑效度方面，目前公司治理評鑑較少質化指標且無給分或扣分的差異化因素，將研議加入給分差異化因素，依據公司揭露程度及落實情形的不同給予不同得分。

此外，考量上市櫃公司因所處產業所適用的公司治理或內部控制相關法令要求程度各有不同（例如金融業），將於明年按產業或以適當的分類方式公布評鑑結果。

第二，引進公司治理人員制度：為提供董事行使職務所需相關資訊及其他必要的協助，促使董事會發揮功能，金管會參考國外制度，將分階段引進公司治理人員。

首先將要求對一般大眾影響較大的金融業及實收資本額 100 億元以上的上市櫃公司，自明年起設置公司治理人員；第二階段將要求公開發行綜合證券商、上市櫃期貨商及實收資本額 20 億元以上的上市櫃公司，應自 2021 年起設置公司治理人員。

第三，推動金融業落實股東行動主義：金融業匯集並運用大量資金，對市場及被投資公司影響重大，本會將藉由推動金融業簽署機構投資人盡職治理守則等，督促金融業者落實股東行動主義。

將於今年達成證券投資信託公司 70% 以上、其他金融業者 50% 以上簽署機構投資人盡職治理守則的目標。另將推動銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率於 2020 年達 70%。

第四，提高英文資訊揭露比率：外資持有我國上市櫃公司股份市值已達總市值的 4 成，為創造國際化的投資環境，藍圖規劃要求外資持股比率達 30% 以上或資本額達 100 億元以上的上市櫃公司應自明年起公告申報英文版「年度財務報告」、「年報」及「股東會議事手冊」。

第五，推動候選人提名制：金管會已要求全體上市櫃公司應於今年股東會採行電子投票，為進一步落實電子投票便利股東行使權利的功能，本次藍圖將配合公司法修法時程，要求全體上市櫃公司自 2021 年起董監事選舉採候選人提名制。

第六，強化法令規章的遵循方面：金管會將研修證交法，對於違反「審計委員會行使職權辦法」及「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」者，增訂裁罰依據，另證交所及櫃買中心也將增訂公司治理規範及增加處置方式，以強化相關規章的遵循。