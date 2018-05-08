岱稜首季EPS 0.38元 Q2接單滿載

真空蒸鍍廠岱稜 (3303-TW) 進行業務結構調整奏效，營運順利轉虧為盈，公司今 (8) 日公布第 1 季財報，稅後純益 3585 萬元，季減 36.84%，年增 11 倍，每股純益達 0.38 元。岱稜指出，營收大宗的燙金薄膜產品，受惠美國客戶訂單加持，第 2 季產能已滿載，今年北美業務預期可望逐季成長。

岱稜 2018 年首季財報，營收 5.57 億元，毛利率 24.92%，季增 1.25 個百分點，年減 1.33 個百分點，稅後純益 3585 萬元，季減 36.84%，年增 11 倍，每股純益達 0.38 元。

在產品結構的調整上，岱稜主要產品為真空蒸鍍燙金薄膜及光電材料，去年的營收比重各約為 89% 及 11%，今年第 1 季比重則各約為 94% 及 6%。

岱稜指出，去年下半年停止 IMR(模內轉印模) 業務，光電材料營收比重即持續下滑，相對燙金膜產品銷售則隨歐美訂單增溫而成長，新產品在國際市場上逐步發酵，尤其是冷燙產品銷售大幅增加，冷燙膜產品第 1 季營收較去年同期增加約 3000 萬元，營收占比已提升到燙金膜產品的 40%。

此外，岱稜去年受災損影響的塗佈機產能也於今年 1 月底前全部修復完成，重新投入量產後，燙金膜產能約較去年第 4 季增加 15~20%，為今年營運成長增添動能。

岱稜主管指出，今年第 1 季毛利率近 24.92%，在因新台幣升值匯率不佳及原物料持續漲價的雙重不利因子夾擊影響，卻仍創 3 季以來新高，主要原因是燙金膜產品第 1 季銷售比重增加，產品平均毛利率較光電薄膜高，有利毛利率提升；此外，真空鍍膜產能持續成長達經濟規模，同時製程持續優化，大幅降低單位生產成本，拉高第 1 季毛利率表現。

展望岱稜今年營運，燙金薄膜仍是成長主軸，今年已有許多新產品在全球市場上推廣，產品組合愈益完善，且更具市場競爭力，營收將有機會逐季成長。

此外，由於燙金膜塗佈產能已經完全恢復，加上公司內部提升塗佈生產效率後，今年產能將較去年擴大，預估今年燙金膜的營收應有成長表現。為配合公司在全球燙金膜市場的穩健成長，因應日益迫切的產能需求，公司已經於去年啟動擴廠計畫，預計在今年第 4 季完成階段性產能擴建。

岱稜去年財報稅後純益 1625 萬元，每股純益為 0.17 元，針對去年盈餘，岱稜董事會日前決議擬每股配發 0.5 元現金股利。