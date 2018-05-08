〈友通法說〉訂單能見度高 今年營收年增逾2成

工業電腦廠友通 (2397-TW) 今 (8) 日召開法說會，公布首季財報稅後純益 1.3 億元，季增 68.66%、年增 67.27%，每股純益 1.14 元；董事長陳其宏指出，4 月營收年增逾 30%，今年 前 4 月表現不錯，目前訂單能見度高，看好全年可望維持高成長，法人估全年營收成長將可超過 2 成，獲利也將成長。

友通第 1 季合併營收 11.58 億元，季增 42.49%，年增 25.87%，創 2001 年第 4 季以來 16 年新高，毛利率 30.07%，季減 2.85 個百分點，年減 1.68 個百分點，為 2 年半低點，營業利益 1.75 億元，營益率 15.14％，季增 3.18 個百分點，年減 0.54 個百分點。

友通團隊董事長陳其宏 (中) 總經理蔡其南 (右) 副總吳羅龍。(鉅亨網記者楊伶雯攝 )

友通首季業外出現虧損，主因新台幣匯升值影響，匯損 1725 萬元，較去年第 4 季匯損 693 萬元增加，但較去年同期的 4552 萬元減少，業外虧損 760 萬元，首季稅後純益 1.3 億元，季增 68.66%、年增 67.27%，每股純益 1.14 元。

總經理蔡其南指出，去年各地區銷售占比，美國以 41% 居冠，歐洲 30%，亞太地區包括日本為 29%，過去 3 年以歐洲的成長最強，平均每年成長 2 成；以應用別來看，去年工業自動化占比達 40% 居冠、零售與博弈 35% 居次、交通車載、醫療則分別占 10%，航太軍工有 5% 的比重。

友通 4 月合併營收 3.66 億元，月減 12.48%，年增 31.58%，創 2001 年來近 17 年同期高點，累計前 4 月合併營收 15.24 億元，年增 27.19%；董事長陳其宏指出，去年 10 月 10 日佳世達 (2352-TW) 取得過半股權後，開始進行體質及商業模式的調整，除以板卡業務為主之外，也加進系統業務拓展，在業務各方面都有提振。

陳其宏說，今年表現一定會不錯，營收及獲利將可望快速成長，以 1-4 月的表現來看，營收年增率超過 20%，目標是維持這樣的成長趨勢，他強調，目前訂單能見度高，目前維持高成長。