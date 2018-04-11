美系大客戶加持 岱稜Q2接單滿載

真空蒸鍍廠岱稜 (3303-TW) 去年下半年業務結構調整奏效，營運順利轉虧為盈，3 月營收也以 2.15 億元創 15 個月新高，年增 1.71%，公司展望正向，占營收大宗的燙金薄膜產品，同樣受惠美國客戶訂單加持，第 2 季產能已滿載，今年北美業務預期可望逐季成長。

岱稜 3 月營收 2.15 億元，月增 67.14%，年增 1.17%，第 1 季營收 5.57 億元，季減 8.41%，年增 4.24%。

岱稜主要產品為真空蒸鍍燙金薄膜及光電材料，去年受到 4 月台南廠火災，造成燙金薄膜產能與銷售受阻，全年營收 22.42 億元，衰退 7.68%，岱稜主管指出，去年受損塗佈機已在今年 1 月底全部修復完成，並重新投入量產，預計今年約可較去年增加 15-20% 產能，為今年營運成長增添動能，且公司今年還有擴充產能計畫，新擴充案在今年底全部完成。

岱稜營收比重中，燙金薄膜產品去年占比達 89%，今年 3 月更提高到 94%，目前燙金薄膜產品接單滿載直到 6 月。

岱稜今年營運將以燙金薄膜產品生產、銷售為主軸，並在美國東岸設立經銷據點，後段生產裁切加工及銷售團隊建立也將更加完備，能更貼近市場客戶，擴大在地服務能量。公司將持續投入更多資源促成北美燙金膜市場快速成長，預期 2018 年北美市場銷售額將可望逐季大幅成長。

岱稜去年財報營收 22.42 億元，年減 7.68%，毛利率為 22.76%，年減 3.98 個百分點，稅後純益為 1625 萬元，年減 90.84%，每股純益為 0.17 元，岱稜董事會日前決議擬每股配發 0.5 元現金股利。