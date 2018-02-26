岱稜去年EPS 0.17元 每股擬配0.5元現金

真空蒸鍍廠岱稜 (3303-TW) 去年下半年業務結構調整奏效，營運順利轉虧為盈，該公司去年財報出爐，第 4 季單季稅後純益 5676 萬元，推升全年純益順利轉正，稅後純益 1625 萬元，每股純益為 0.17 元，針對去年盈餘，岱稜擬每股配發 0.5 元現金，殖利率約 2.78%。

岱稜董事會今日通過去年財報與盈餘分配，針對去年盈餘，擬配 0.1 元現金股利加上 0.4 元資本轉發現金，合計配發 0.5 元現金，股利案預計 5 月 17 日召開的股東會決議。

岱稜去年營收 22.42 億元，年減 7.68%，毛利率為 22.76%，年減 3.98 個百分點，稅後純益為 1625 萬元，年減 90.84%，每股純益為 0.17 元。去年第 4 季為 6.08 億元，毛利率 23.67%，季減 0.09 個百分點，年減 0.83 個百分點，稅後純益 5376 萬元，季增 87.16%，每股純益 0.6 元。

岱稜主要產品為真空蒸鍍燙金薄膜及光電材料，去年營收 22.42 億元，衰退 7.68%，主要是因去年 4 月台南廠火災，造成燙金薄膜產能與銷售受阻，岱稜主管今 (9) 日指出，去年受損的塗佈機已在今年 1 月底全部修復完成，並重新投入量產，預計今年約可較去年增加 15-20% 產能，為今年營運成長增添動能，且公司今年還有擴充產能計畫，新擴充案在今年底全部完成。

岱稜營收比重中，燙金薄膜產品去年占比達 89%，今年 1 月更提高到 94%，主要是公司決定去年下半年停止 IMR(模內轉印模) 生產，使得光電材料部門營收比重持續下滑，不過光電部門在執行精實計劃後，去年下半年營運已獲顯著改善。

岱稜今年營運將以燙金薄膜產品生產、銷售為主軸，並在美國東岸設立經銷據點，後段生產裁切加工及銷售團隊建立也將更加完備，能更貼近市場客戶，擴大在地服務能量。公司將持續投入更多資源促成北美燙金膜市場快速成長，預期 2018 年北美市場銷售額將可望逐季大幅成長。

岱稜 1 月營收 2.13 億元，月增 6.51%，年成長達 33.16%，創 1 年來新高；岱稜內部統計，1 月真空鍍膜業務營收達 2.01 億元，也創 3 年多來新高，較去年同月成長 42%。

岱稜今年還有擴充產能計畫，新擴充案在今年底全部完成，可望再為營運添動能。2 月營收因工作天數減少而出現下滑，但 3 月接單則呈現滿載。