〈星宇航空成立〉張國煒回來了！將著眼高端市場 未來尋時機IPO掛牌

星宇航空今 (8) 日召開成立說明會，創辦人暨董事長張國煒開場即宣告，「張國煒帶著星宇航空回來了」，星宇航空未來將放眼亞洲市場，與長榮航 (2618-TW) 及華航 (2610-TW) 的市場定位與操作策略不同，初期先飛東北亞與東南亞航線，並鎖定高端客群，且未來將尋求適當時機 IPO 掛牌。

睽違 2 年再度回到航空業，張國煒開場即宣告自己回來了，星宇航空目前實收資本額 60 億元，全數都是銀行的錢，也符合法規的門檻，目前已有許多外資夥伴徵詢，後續將讓有意願的外資或本國企業參與增資。

對於星宇定位，張國煒表示，台灣只是起始點，立足點與國泰航空、新加坡航空操作方式相近，未來將放眼亞洲市場，雖不如國泰與新航能做到上百架的機隊規模，但未來也會動態性調整機架數，要讓亞洲市場成為歐洲與美國的轉運點市場，若策略正確，爆發量將會相當驚人。他也強調，星宇要抓住的是高端客群，與華航及長榮航空市場不同，操作策略也不同。

星宇航空預定 2020 年初開航，張國煒指出，初期將從近洋航線開始運行，如國人最喜愛的日本，雖近幾年來競爭激烈，含金量不如早期高，但也是第一首選，而東南亞包括泰國、越南、新加坡與菲律賓等主要的大轉運站，都會考慮，熱門的峇里島與吉隆坡等，也在考量範圍內。

過 2、3 年後，張國煒表示，將進入遠程航線運作，初期經營國人市場較大的美西航線為主，美東時程會在美西之後，但也不會拖延太久，盼能在 10 年將美東與美西航線培養起來。至於問題較複雜的歐洲航線，張國煒則說，歐洲航線採航權分配，且分派態度並不開放，取得將相對困難，過路機場國家多，成本也相對高昂，會是星宇最後拓展的航線之處。

談及星宇的優勢，張國煒認為，最大的優勢就是「新」，在拋棄標準作業模式包袱後，星宇可提供較多嶄新服務手法、設備與新觀念，導入實用的新技術，讓國人體驗不同的服務。

對於是否會引進全貨機的貨運服務，張國煒則說，星宇不會放棄貨運，初期不會引進貨機，因新式客機腹艙跟籌載都很大，要做貨運不見得得買全貨機，若能進入中國貨運市場，不排除再考慮引進全貨機來做服務。

星宇規劃明年 10 月陸續引進 10 架窄體機 A321neo，未來將引進 14 架廣體機，但張國煒表示，窄體機要損平有難度，勢必會有一段陣痛期，未來廣體機到達一定數量後，就可望達到損平，而 IPO 也在計畫中，將尋求適當時機。

對比長榮航花費 25 年時間建置目前的市場規模，張國煒指出，長榮航前 10 年時間仍處學習階段，增長速度不快，但星宇與當時長榮航的狀況不同，不可能走回頭路，「每一把刀都是利刃，殺人不會慢慢殺，一定是一刀刮下去，就刮出 10 年光景」。