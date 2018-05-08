發揮一條龍效應 華宇藥擬合併健如醫藥

同屬健亞 (4130-TW) 旗下的華宇藥 (6621-TW) 及健如醫藥，為整合資源、提升競爭力、強化新藥研發能量，2 家公司將進行合併，由華宇藥為存續公司，將以 1 股換 1 股的比例，由華宇藥發行新股合併健如醫藥，預計今年 9 月 1 日為合併基準日。

華宇藥董事長陳正表示，華宇藥與健如在生技醫藥產業為上下游關係，若雙方合併，華宇藥行銷專業與健如研發能量將能互補，不但可將目前已合作項目更有效往前推進，進而在一條龍作業下，快速找到最具國際競爭力的產品，建立有創新且有市場性的 product pipeline，提昇公司價值。

華宇藥營運核心以接近臨床端的醫療服務與產品代理行銷為主，由其所行銷 ADEPT 防沾粘溶液的亮眼成績深受原廠百特醫療 (Baxter Healthcare) 肯定，同時 ADEPT 防沾粘溶液提供腹腔手術全方位的保護與減少沾粘發生的效果亦深受臨床醫師的普遍信賴及廣泛使用。

另外華宇藥在腫瘤標記 DR-70 酵素免疫分析診斷試劑 (DR-70) 及射頻消融技術 (RFA) 於癌症診斷與治療上，也與工研院合作 RFA 的肝癌微創相關針具，並配合浩宇生醫的導引系統，預計未來發展出 RFA 2.0 進軍國際。

健如醫藥則為專精於創新劑型開發的特色藥研發公司，搜尋病人需求且具市場競爭力的新產品 (505 B2 新藥)，包括高技術或專利障礙，高進入門檻的學名藥，以及具專利性口服固體釋控製劑技術平台應用。藉由健如的研發專長，使華宇藥由代理行銷專業，轉換為具國際競爭力的研發型醫藥公司。