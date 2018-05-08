信托業2017業績排名出爐：馬太效應讓強者恒強

随着信托公司2017年年報披露的結束，信托業的實力排行榜也緊跟着出爐。根據用益信托發布的最新《2017—2018年信托公司綜合實力排名》，信托業前十的座次再次排定。中信信托、重慶信托、平安信托、華潤信托、安信信托、中融信托、華能信托、建信信托、渤海信托和江蘇信托分列前十。

從排名的位次來看，前七名為第一梯隊。其中，前四位是行業老牌的行業強者，而安信信托則是最近幾年快速發展起來的行業新銳之一。

處在行業第二梯隊的有12家公司，分别是建信信托、渤海信托、江蘇信托、上海信托、興業信托、中航信托、民生信托、外貿信托、五礦信托、中誠信托、中鐵信托和交銀信托。用益信托分析認為，第二梯隊的最大特點是股東背景實力雄厚，不是銀行就是央企，其中，銀行系的信托公司有5家，分别是建信信托、上海信托、興業信托、民生信托和交銀信托。央企系的信托公司則有4家：中航信托、外貿信托、五礦信托和中鐵信托。

有業内人士認為，延續了2016年的趨勢，2017年信托公司間的差距在不斷拉大。以行業排名前十的公司為例，2016年的排名中，除渤海信托外，其他九家公司也仍在該份名單中，強者恒強態勢明顯。

來源：中國證券網

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