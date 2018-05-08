浩沙國際(02200-HK)夥阿里體育打造體育運動服務全產業鏈創新模式

浩沙國際(02200-HK)公告，與阿里體育集團於北京聯合舉辨新聞發佈會，集團將與阿里體育聯手在全中國範圍內就線上線下融合打通、在服飾產業、運動服務以及大數據等板塊展開全面深度戰略合作，雙方攜手打造體育運動服務全產業鏈的創新模式。

阿里體育集團2015年9月8日在上海成立，由阿里巴巴集團控股，阿里體育秉承阿里巴巴的普惠價值，讓運動更簡單，讓未來生活更健康快樂，讓人人都能圓一個運動家的夢想。阿里體育旨在以數字經濟思維

創新發展體育產業鏈，建設中國體育經濟的基礎平台。

集團與阿里體育合作後，阿里體育的線上平台將全面支持本集團的電商，集團遍佈全國的銷售網絡也將成為阿里體育推進體育新零售的線下場景。阿里體育的線上用戶可以在集團線下體驗專業的服務和產品，而本集團的線上銷售渠道的流量將得到擴大，雙方的深度合作，將更好地實現線下線上的融合與相互借力。同時，浩沙會員系統及消費數據將與阿里體育依托的平台互動，阿里體育依託支付寶等阿里系平台，擁有「運動賬戶」服務產品，可以將用戶行走的步數變成支付寶的「卡路里幣」，並兌換或優惠購買集團運動相關商品。

集團還將與阿里體育共同開發符合國際標準運動培訓課程的運動相關產品，並在本集團的線下銷售網絡進行推廣，提升用戶體驗及對運動產品的認知。

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