酷派(02369-HK)再向小米「開刀」索要專利費 要求停產小米6等多款機型

【智觀察報道】一季度手機市場銷量的大幅下滑，讓整個行業的神經都緊繃起來。近年來，隨著入局者的增多，使得手機市場的競爭愈加激烈。但是，狼都肉少，有限的市場導致越來越多的手機品牌離開我們的視線，比如曾經的中華酷聯，現在只剩下華為還依舊站在手機行業的先鋒位置。

熟悉國內手機市場的人都知道，當初的中華酷聯是何等的風光，只是物是人非，華為越做越好，穩居全球前三。但是，相比較下，聯想轉型依舊沒有頭緒，中興因為專利和訴訟問題業務幾乎停止。而酷派則是幾乎宣告退出手機市場，在與360鬧掰，樂視退出後，幾乎宣告「破產」。

不過，手機業務停滯的酷派(02369-HK)憑借著早期積累下來的專利技術，在手機市場還有著一定的話語權。據悉，轉型之後的酷派開始將中心放在技術上，酷派現在的CEO蔣超曾在接受採訪時表示，酷派在手機行業持有10000多項專利，很多公司在盜用或者竊取我們核心的技術和專利，下一步我們也會對一些相關公司進行專利訴訟。

日前，就在小米赴港提交IPO申請之際，酷派又一次發布公告，狀告小米侵權。不知是有意為之，還是無心，在這個節骨眼上，酷派是鐵了心要拿小米「開刀」。

在今年的一月份，酷派曾經發布公告稱，米等四個被告在生產、許諾銷售、銷售侵權產品方面侵害了原告三項發明專利，給其造成了嚴重的經濟損失。酷派方面要求稱，判令被告立即停止生產、許諾銷售或銷售涉嫌侵害原告發明專利權的行為；判令被告一、被告二和被告四連帶賠償原告因專利侵權行為所遭受的經濟損失，以對被告侵權所得利潤進行審計的結果為準；判令被告連帶承擔原告為制止發明專利侵權行為所支付的律師費、公證費等合理費用。以及判令被告連帶承擔案件全部訴訟費用。

隨後，在5月4日，酷派集團再一次發布公告稱，該公司接到該公司附屬公司宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司通知，由於小米通訊技術有限公司(訴訟被告一)及小米科技有限責任公司(訴訟被告二)在收到訴訟訴狀後繼續實施侵權行為，訴訟原告近日向深圳市中級人民法院提出申請，請求法院裁定訴訟被告一及訴訟被告二立即停止侵犯專利權的行為，即請求法院裁定訴訟被告一立即停止生產、銷售和許諾銷售、訴訟被告二立即停止銷售和許諾銷售紅米Note4X、小米6、小米Max2、小米Note3和小米5X型號手機產品。

值得注意的是，酷派曾經表示，公司已經警告在先，分別在2014年1月和2014年3月兩次給小米公司發送警告函，就提出的涉嫌侵權的專利與小米進行友善磋商，但小米均采取了忽視態度，公司只能通過法律途徑尋求救濟。

對此，小米方面則表示，酷派集團描述的侵權事實既不明確，所涉及的三件專利的穩定性尚有待商榷。

作為一家創業八年，市值千億美元的企業，小米對於整個行業以及國內市場的意義是非凡的。但是，在發展過程中遇到的問題也是比較突出的，比如專利問題。此前，在印度小米便因為專利問題被愛立信起訴，之前中興的事件更是給了國內手機品牌一個警醒。

只是，由於時間和資金上的原因，大部分品牌沒有經歷去研發，導致很容易觸發專利的底線。小米在IPO招股書中也提到了對專利的看重，但是目前來說核心專利方面仍是欠缺，對其未來出海更是不利。

對於酷派和小米之間的專利糾紛，還需要進一步審判，但是也是一個警醒。專利是一家企業的核心技術，尤其是手機品牌，很多成本降不下來就是因為專利費的原因，否則蘋果也不會一直對高通發起訴訟，認為其涉嫌壟斷等。

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