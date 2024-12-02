烏克蘭總統開出停戰條件 俄羅斯回應了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-12-02 08:30
烏克蘭總統澤倫斯基上周五（29 日）表示，在烏克蘭政府控制的領土被納入北約（NATO）保護的前提下，他願意停止熱戰。
澤倫斯基在接受英國《Sky News》採訪時表示，烏控區的領土應該納入北約，以結束熱戰，「但北約在向烏控區發出入盟邀請時，應承認國際社會公認的烏克蘭領土邊界」。
這是自 2023 年夏季反攻失敗以來，澤倫斯基首次公開支持先將烏控區納入北約的提議。他說，烏控區納入北約後，烏克蘭將透過外交管道解決被佔領土歸還的問題。
他表示，只有快速加入北約，實現停火，才能確保俄方不會佔領更多烏克蘭領土。
澤倫斯基上周五晚還在社交平台「電報」發文說，他當天分別同法國總統馬克宏和挪威首相斯特勒通話，討論了烏克蘭加入北約、加強對烏援助等事宜。
俄羅斯國家杜馬國際事務委員會主席斯盧茨基上周五晚對此在社交平台上表示，烏克蘭加入北約的願望，說明烏方想要繼續打仗，而非結束戰爭，烏克蘭這種想法不可接受。他說，俄羅斯已經吸取《明斯克協議》的教訓，不會再允許西方國家「在協議的掩護下」武裝基輔。
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