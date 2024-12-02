烏克蘭總統開出停戰條件 俄羅斯回應了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-12-02 08:30

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烏克蘭總統澤倫斯基上周五（29 日）表示，在烏克蘭政府控制的領土被納入北約（NATO）保護的前提下，他願意停止熱戰。

澤倫斯基在接受英國《Sky News》採訪時表示，烏控區的領土應該納入北約，以結束熱戰，「但北約在向烏控區發出入盟邀請時，應承認國際社會公認的烏克蘭領土邊界」。

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這是自 2023 年夏季反攻失敗以來，澤倫斯基首次公開支持先將烏控區納入北約的提議。他說，烏控區納入北約後，烏克蘭將透過外交管道解決被佔領土歸還的問題。

他表示，只有快速加入北約，實現停火，才能確保俄方不會佔領更多烏克蘭領土。

澤倫斯基上周五晚還在社交平台「電報」發文說，他當天分別同法國總統馬克宏和挪威首相斯特勒通話，討論了烏克蘭加入北約、加強對烏援助等事宜。