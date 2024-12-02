除了共進晚餐 杜魯道和川普還聊了啥？

鉅亨網新聞中心 2024-12-02 08:00

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據加拿大《環球郵報》、美國《CNN》等媒體上周五（29 日）報導，加拿大總理杜魯道當晚抵達棕櫚灘國際機場，他是美國總統大選後第一位到訪海湖莊園的七大工業國（G7）領袖。

消息人士透露，川普在海湖莊園與杜魯道共進晚餐。陪同杜魯道一同前往海湖莊園的還包括加拿大公共安全部長勒布朗。

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美國《CBS》報導稱，川普競選顧問萊萬多夫斯基上周五晚間表示：「我們能做些什麼來保持邊境開放，我們能做些什麼來保持貨物流通？我們知道有問題，我們來這裡就是為了解決問題。」

據《路透社》報導，此次行程沒有列入杜魯道的公開行程。

當地時間 11 月 25 日晚，川普在社交平台發文稱，將在明年 1 月 20 日上任當天簽署一系列行政命令，其中一項是對墨西哥和加拿大所有進口商品徵收 25% 的關稅。

杜魯道在 25 日晚就與川普通話。杜魯道在 26 日表示，加拿大會擺事實講道理，以建設性方式推進經貿移民等問題，這需要一定的努力。