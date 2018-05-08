希慎(00014-HK)：利園三期商場5月試業

銅鑼灣收租王希慎(00014-HK)，將再添一收租物業。旗下的利園三期零售部分，將於2018年5月試業。集團首席財務官賀樹人於5月8日股東大會後介紹，該項目80%為寫字樓，20%為零售商鋪；當中零售商鋪至今的出租率已逾80%，並將於5月試業；而寫字樓部分出租率亦達95%；租客將於2018年陸續搬入，2019年將全年度反映新商廈收入，預期可望為集團帶來額外3至3.5億港元租金收入。

2018年一季度香港零售市道回暖，賀樹人介紹，希慎旗下商場銷售增長近30%，其中希慎廣場和利園項目增長更逾30%，優於市場表現。剛結束的黃金周，亦錄得雙位數字銷售增長。現時希慎的零售店鋪組合，餐飲佔整體零售面積25%，收入佔10%，他期望能提升至15%。

集團灣仔豪宅項目竹林園，主席利藴蓮介紹出租率約80%。由於外藉租客減少，他們的住房福利也在下降，而物業樓齡也有數十年，正計劃翻新，單是2018年涉及金額約2000萬港元；集團將調整租務策略，引入較短期租約，擴濶租客群。另外，位於大埔路輝路住宅項目，集團與香港興業合資興建，希慎佔60%權益，現已完成設計，下半年動工，預期於2020/20121年銷售。

他又指出，集團派息政策穩健，自1981年上市至今，由當年派息每股8港仙，提升至2017年的137港仙，年複合增長8%。集團的負債率亦處於低水水平，只有5%。

文：周燕芬

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