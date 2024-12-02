〈走進中國〉中國民眾出國玩 境外奢侈品消費意願大降
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-02 07:30
採購總監 Arthur Lemoine 接受媒體採訪時表示，收益於巴黎奧運會長尾效應，老佛爺百貨巴黎門市的客流量激增，10 月銷售額較一年前增長 15%。
但中國消費者已經不再是巴黎老佛爺百貨的主力。
Lemoine 說，中國消費者在巴黎老佛爺百貨中的比率，從 2019 年的 40% 下降到目前的 20%。
儘管中國遊客在出入境復常後已經重新回到巴黎，但以個人遊而非團體遊為主，導致該群體在巴黎老佛爺百貨中的比重下降——旅遊團會將在巴黎奢侈百貨購物列入觀光線路。
中國消費者空出來的位置，主要由美國和中東遊客填補，其中美國遊客貢獻約 11% 的銷售額。
消費人群變化帶來的顯著差別之一，是老佛爺百貨引入更多獨立設計師品牌，例如 Toteme、Victoria Beckham 和 Jacquemus。
這和過去中國遊客的購物傾向有著顯著差別。中國遊客在海外的奢侈品消費以買入大牌和具有炫耀性的 Logo 裝飾商品為主要特徵。
巴黎老佛爺百貨也並不「孤獨」。
英國哈羅德百貨董事總經理 Michael Ward 說，中國消費者目前貢獻的銷售額比率約 4%，遠不如疫情前的約 20%。
來自韓國免稅店協會的數據顯示，2024 年前七個月韓國免稅店人均購買金額寫下五年最低水準，主要原因在於中國團體遊客的缺席。
韓國《先驅報》引用業界人士消息稱，如今中國個人遊客前往韓國，對美食和打卡的興趣高於購物。
這影響了韓國多家免稅公司的業績。樂天免稅店在 2024 年上半年營業利潤從上年同期的盈利 416 億韓元變為虧損 464 億韓元，現代百貨免稅店則出現了 90 億韓元的營業額虧損。此外，新羅免稅店和新世界免稅店的營業利潤也分別銳減 83.8% 和 75.5%。
據《南華早報》報導，疫情前中國消費者購買的奢侈品份額中，約 70% 在海外完成，這主要是受差價、商品齊全度以及服務水準等因素影響。
但疫情結束後，境外奢侈品消費並沒有如期恢復，當時主要原因是出入境航班少，以及簽證簽發量不足。
不同地區之間的匯率變動也在影響中國遊客的選擇。
日本便因日元匯率持續下跌而成為中國消費者購買奢侈品的首選市場。《界面新聞》曾報導，退稅後路易威登手袋的中日差價將近人民幣 5,000 元，而 Miu Miu 等全球範圍內控價能力不算強的品牌，則會出現高達人民幣近萬元的差價。
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