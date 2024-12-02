〈走進中國〉中國民眾出國玩 境外奢侈品消費意願大降

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-02 07:30

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法國奢侈品零售商老佛爺百貨近日宣布，將在未來五年內投資 4 億歐元，用於擴大和翻新門市，其中 1 億歐元用於巴黎門市。

採購總監 Arthur Lemoine 接受媒體採訪時表示，收益於巴黎奧運會長尾效應，老佛爺百貨巴黎門市的客流量激增，10 月銷售額較一年前增長 15%。

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但中國消費者已經不再是巴黎老佛爺百貨的主力。

Lemoine 說，中國消費者在巴黎老佛爺百貨中的比率，從 2019 年的 40% 下降到目前的 20%。

儘管中國遊客在出入境復常後已經重新回到巴黎，但以個人遊而非團體遊為主，導致該群體在巴黎老佛爺百貨中的比重下降——旅遊團會將在巴黎奢侈百貨購物列入觀光線路。

中國消費者空出來的位置，主要由美國和中東遊客填補，其中美國遊客貢獻約 11% 的銷售額。

消費人群變化帶來的顯著差別之一，是老佛爺百貨引入更多獨立設計師品牌，例如 Toteme、Victoria Beckham 和 Jacquemus。

這和過去中國遊客的購物傾向有著顯著差別。中國遊客在海外的奢侈品消費以買入大牌和具有炫耀性的 Logo 裝飾商品為主要特徵。

巴黎老佛爺百貨也並不「孤獨」。

英國哈羅德百貨董事總經理 Michael Ward 說，中國消費者目前貢獻的銷售額比率約 4%，遠不如疫情前的約 20%。

來自韓國免稅店協會的數據顯示，2024 年前七個月韓國免稅店人均購買金額寫下五年最低水準，主要原因在於中國團體遊客的缺席。

韓國《先驅報》引用業界人士消息稱，如今中國個人遊客前往韓國，對美食和打卡的興趣高於購物。

這影響了韓國多家免稅公司的業績。樂天免稅店在 2024 年上半年營業利潤從上年同期的盈利 416 億韓元變為虧損 464 億韓元，現代百貨免稅店則出現了 90 億韓元的營業額虧損。此外，新羅免稅店和新世界免稅店的營業利潤也分別銳減 83.8% 和 75.5%。

據《南華早報》報導，疫情前中國消費者購買的奢侈品份額中，約 70% 在海外完成，這主要是受差價、商品齊全度以及服務水準等因素影響。

但疫情結束後，境外奢侈品消費並沒有如期恢復，當時主要原因是出入境航班少，以及簽證簽發量不足。

不同地區之間的匯率變動也在影響中國遊客的選擇。