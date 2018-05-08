〈微軟開發者大會〉一文看懂微軟Build 2018大會「所有亮點」

微軟 Microsoft (MSFT-US) 週一 (7 日) 舉辦了 2018 年度 Build 開發者大會。以下是微軟在此次活動中發布的重要消息：

1. 亞馬遜 Alexa 和微軟 Cortana 互相交談

微軟和亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 一直在共同努力整合 Alexa 和 Cortana。在 Build 大會上，微軟展示了運行在 Cortana 上的 Alexa 和 Alexa 上運行的 Cortana。可以通過說「Alexa，打開 Cortana」來活化各軟體。

Cortana 和 Alexa 的整合目前處於有限測試階段 (beta)。目前還未公開推出。

2.Windows 10 現在在近 7 億個設備上使用

微軟表示，現在有將近 7 億台運行 Windows 10 的設備，這比 1 年前的 5 億臺有所增加。早在 2015 年，微軟就制定了一個雄心勃勃的目標，即到 2018 年將達到 10 億個 Windows 10 設備。然而，可能需要至少 1 年的時間才能達到這目標。

圖：微軟

3. 適用於 Android 和 iOS 的 Windows 10 即將推出

Windows 10 功能將作為 Launcher 及 Edge 應用程序的一部分添加到 Android 和 iOS 上。具體來說，Timeline 應用將內置到 iOS 的 Edge 應用程序上。通過 Timeline 的功能，只要使用者連接到微軟 Microsoft 的帳戶，就可以提取過去正在使用的任務或文件。

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4. 給予開發者更好的營收計劃

在 Build 大會上，微軟表示今年底，微軟商店中的消費者應用程序開發人員 (遊戲應用除外) 將獲得 95% 的應用程序營收，意思就是微軟只會抽成 5% 而已。當微軟通過微軟商店或任何其他微軟產品的方法向開發者提供客戶時，微軟將給予開發者 85% 的應用，意思是抽成 15%。

微軟在一篇博客文中提道，新的收費結構適用於在 Windows 10 個人電腦、Windows 混合現實平台、Windows 手機和 Surface Hub 設備上購買的產品，但不包括在 Xbox 設備上購買的產品。

5. 手機應用 Your Phone

微軟發布了一款名為「你的手機 Your Phone」(YP) 的新應用。Your Phone 程式將手機上看到的內容反映到桌機或電腦上。這將允許 Windows 10 用戶在其 Windows 10 設備上做文件及程式的處理。

值得一提的是，這些功能會因您是否擁有 iOS 或 Android 設備而有所不同。由於 Android 的限制較少，微軟能夠將更多 Android 功能映射到 Windows 10 設備。Your Phone 應用程式將在本週與 Windows Insiders 進行測試，預計將於秋季對外發布。

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6.Kinect 的回歸

微軟的 Kinect 正在重返市場，但會用於 Azure 雲端而不是 Xbox 設備上。Kinect for Xbox 在 2017 年暫停。Azure 的 Kinect 將推出新一代深度相機和專為處理人工智慧而設計的處理器。

Kinect 可以用於機器人導航系統、跟踪辦公樓人員、和零售商店等的移動，以及處理臉部偵測。

2011 年，微軟試圖將 Kinect 帶入企業業務，但當時並沒有引起企業的共鳴。在這次會議中，微軟強調了 Project Kinect for Azure 的邊緣計算 (edge computing) 計劃，將在數據傳往雲端前，在客戶端 (client side) 處理大量數據。

7. 墨水 Ink 項目分析

微軟在 Build 大會上宣布了 Project Ink Analysis (墨水 Ink 項目分析)。此功能可將數位筆記轉換成文本。這個工具能夠理解單詞、項目符號、和對齊方式。

8.Microsoft Excel：自定義 JavaScript 函數和 BI 視覺

微軟正向 Excel 推出幾項新功能，包括 Azure 機器學習和定制 JavaScript 功能。開發人員將能夠通過支持 Power BI Custom Visuals 在 Excel 中構建新的數據視覺化。通過對 Azure 機器學習的支持，Excel 用戶將能夠利用由微軟數據科學家創建的機器學習模型。

微軟在部落格文章提道，模型部署完成後，創作者可以為選擇啟動的對象。在公司內部，管理員可以配置誰可以訪問哪些專有功能。運行該功能時，只需輸入數據，就像其他任何 Excel 函數一樣，會在 Azure 雲端上服務並返回結果給使用者。

適用於 Excel 的 JavaScript 自定義功能現已在 Developer Preview 中提供給已註冊的 Office Insiders 計劃的 Office 365 用戶。 Azure 機器學習功能和 Power BI Custom Visuals 將在即將推出的預覽版中推出。

9. 語音設備 SDK

微軟宣布將推出一款名為 Speech Devices 的音頻處理軟件開發工具包 (SDK)。SDK 中將包含對噪聲消除和遠場語音識別的支持。因此，這可以幫助構建涉及嘈雜條件的各種話音場景應用。

10.Azure 物聯網邊緣運算 (edge)

微軟宣布 Azure 物聯網邊緣運算 - 一套促進物聯網設備人工智慧的工具。Azure IoT Edge 將獲得微軟認知服務 API 的支持。

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11. 高通合作

微軟已與高通公司 Qualcomm (QCOM-US) 的合作推出了一種「邊緣設備推理」的人工智能開發工具包。該套件的第一個版本將圍繞相機的解決方案展開。微軟提道，這將軟體及硬體融合，開發下一代物聯網解決方案，包括人工智慧、機器人、工業、零售、家庭、和企業安全攝像頭、智能家居設備等等。

12.GitHub 合作

微軟已經宣布與 GitHub 合作將 Visual Studio 應用程式中心引入 GitHub 市場。Visual Studio 應用程式中心是為開發人員創建 Windows、MacOS、Android、和 iOS 應用的移動應用程式開發解決方案。

Visual Studio 應用中心使 Swift、Java、Xamarin、C＃、Objective-C、和 Reactive Native 的軟體測試、創造、和監控自動化。使用 GitHub 的開發人員將能夠從代碼存儲庫服務中自動執行流程。

13.DJI 合作夥伴

微軟和 DJI 宣布了戰略合作夥伴關係。作為合作關係的一部分，微軟 Azure 現在是其首選的雲端計算合作夥伴。Azure 將用於分析 DJI 無人機捕獲的視頻數據。

DJI 將發布 Windows 版軟件開發工具包 (SDK)。兩家公司已經開始合作開發微軟 FarmBeats，一個把農民設為客戶的 AI 服務。

14. 腦波項目 Project Brainwave 預覽

微軟宣布推出用於加速人工智慧計算的 Project Brainwave 腦波項目硬體架構。Project Brainwave 架構部署在英特爾稱為現場可編程門陣列 (FPGA) 的計算晶片上，以具有競爭力的成本和業界最低的延遲時間進行人工智慧計算。

15. 微軟 Layout

Layout 是一種新的混合實境工具，可讓設計人員使用 HoloLens 或其他 VR 頭戴裝置將空間可視化。Layout 可用於定義平面圖，並使用 VR 頭戴裝置在 3D 模型中移動。

16.Microsoft Pay 登入 Outlook

微軟表示微軟 Pay 平台將被整合到 Outlook 中。因此，當通過電子郵件收到發票並使用 Outlook 閱讀時，使用者將能夠直接支付賬單而無需離開電子郵件平台。

一些將 Microsoft Pay 納入平台的第三方公司包括 Stripe、Braintree、Zuora、FreshBooks、Intuit 和 Xero 等。

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17.Outlook 取得重大進展

微軟更新了許多 Outlook 電子郵件服務。如追蹤會議項目 (可追蹤 500 名參與成員)、跨時間區域功能 (無論是會議時間及人員都可更新跨時區)、及企業人員關係訊息 (查詢人員職級等功能)。

18.Minecraft 遊戲的水中模式 Aquatic 更新

Minecraft 旗下的 Mojang 宣布 Aquatic 水中模式更新。然而，老舊遊戲機 (與平台) 現在只占活躍玩家不到 5%，未來老舊平台將不會有 Minecraft 的更新。

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19. 新 Windows 10 截圖工具

《The Verge》報導，Windows 10 將更新更好的螢幕截圖功能。通過使用 Screen Sketch 功能完成的該功能與 Windows Ink 捆綁在一起，並將其作為可截圖的單獨應用程式。同時使 Print Screen 的截圖按鈕做更改。

20.Xbox One 的又一突破

微軟宣布了 Xbox 的一些里程碑，包括 Xbox Live 玩家年增率 13%，Xbox One 的銷售額年增長 15%，超過 120 萬個 Xbox Live 俱樂部，超過 200 款 Xbox One X 遊戲增強版，玩家登錄超過 40 億小時的 ID@Xbox，以及 Mixer 超過 1000 萬活躍用戶。

21. 前執行長 Steve Ballmer 出售推特 Twitter 股份，但保留微軟股份

據《CNBC》數據顯示，前微軟執行長 Steve Ballmer 已經出售了所有擁有的推特 Twitter (TWTR-US) 股票。然而，他出來滅火提道他的目的不是做投資，而是只喜愛投資大盤及微軟，讓生活更簡單。