若AT&T獲准收購時代華納 康卡斯特擬以600億現金競購21世紀福斯

據知情人士透露，如果美國政府批准 AT&T (T-US) 收購時代華納 (Time Warner) (TWX-US)，康卡斯特 (Comcast) (CMCSA-US) 計畫以 600 億美元全部現金出價，超過迪士尼公司 (DIS-US) 提案收購大部分 21 世紀福斯 (Twenty-First Century Fox) (FOXA-US) 資產的 520 億美元報價。

康卡斯特還計畫收購英國衛星廣播公司 Sky 百分之百股權，作為改善全部現金出價的一部分。消息人士表示，如果迪士尼與康卡斯特競爭，那麼康卡斯特競購 Sky 和福斯的全部金額可能接近 1000 億美元。

但是，如果政府否決 AT&T 收購 Time Warner，康卡斯特就不打算出價。

據《路透社》報導，康卡斯特正在要求投資銀行將他們已經為 Sky 提供的過橋融資 (bridge financing) 增加 600 億美元，以資助對福斯的出價。

康卡斯特最初以其強大的股票為由，試圖說服默多克 (Rupert Murdoch) 接受這家美國最大有線電視提供商的出價，而非迪士尼。

但是自從迪士尼首次宣布競購福斯以來，康卡斯特股價已經下跌了大約 15%，而現在康卡斯特認為即使福斯 CEO 默多克更喜歡迪士尼股票，它也有更大的全部現金出價機會。

康卡斯特首席財務官 Michael Cavanaugh 在該公司最新的財報電話會議上表示：「關於潛在收購，我們的工作是不斷評估是否有機會創造價值，但我們應該追求什麼，同時我們的股票處於這些水平，而情況可以總是改變，我認為我們不太可能會使用公司的股票作為交易的交換媒介。」

消息人士指出，康卡斯特認為，迪士尼無法提出與全部現金收購福斯的出價，因為如果它提高股票收購比例，福斯股票將下跌，壓低收購價值。

《路透社》之前曾報導，康卡斯特正在與銀行討論如何獲得過橋融資，為全面現金出價做準備。