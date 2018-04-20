蘋果 亞馬遜 谷歌 微軟 誰市值最快達1兆美元？Cramer：亞馬遜看俏

CNBC『瘋狂星期一』主持人 Jim Cramer

CNBC『瘋狂星期一』主持人 Jim Cramer 追蹤幾家正在「市值 1 兆美元」競賽的企業，分析誰可能最快奪標。

領先的是 iPhone 製造商 Apple (蘋果) (AAPL-US)，市值為 8770 億美元。排在第二位的是 Google 母公司 Alphabet (GOOG-US) 7570 億美元，接著第三第四名分別為 Amazon (亞馬遜) (AMZN-US) 7540 億美元和 Microsoft (微軟) (MSFT-US) 7400 億美元。

摩根斯坦利分析師 analyst Keith Weiss 在微軟最近的一份研究報告中首席提出了市值 1 兆美元競賽的概念，Cramer 決定來分析一下這四家，並推測哪家可能率先奪冠。

蘋果

首先，蘋果顯然最受歡迎，競爭力也遙遙領先，有備受尊敬的執行長庫克 (Tim cook) 掌舵。但是分析師開始對蘋果 iPhone x 較預期疲弱的銷售表示擔憂，市場也開始對蘋果信心動搖，然而 Cramer 蘋果的服務營收和數十億美元潛在資本收益足以彌補虧損。

「 我認為現在是這場競賽的中間點，這點讓蘋果在此時領先群雄，但是我們收到瑞穗 (Mizuho) 的研究報告， 瑞穗將蘋果與其他家之間的差距縮短了。」

亞馬遜

Cramer 認為，隨著競爭持續下去，蘋果的領先地位可能會慢慢喪失，他提到亞馬遜執行長貝佐斯 (Jaff Bezos) 週三發布的股東年度信函，其內容提到亞馬遜的付費運輸服務 Prime 全球會員已經超過 1 億人，去年新增的 Prime 會員人數比往常任何一年都還多。

儘管川普總統多麼不滿亞馬遜的稅務問題，亞馬遜似乎還是能夠撐過川普的推特攻擊。 貝佐斯也提到，光是 2017 年全球 Prome 會員運輸的商品數量就超過 50 億個。

「如果總統停止推特攻擊，最高法院的判決也有利第三方賣家，那麼亞馬遜獲利豐厚的網站服務業務就能持續強勁，最後獲勝的會是亞馬遜。」

Alphabet

Cramer 常常表示，谷歌母公司 Alphabet 的股票價格有朝一日可以挑戰蘋果，只要蘋果股價下跌。

「Alphabet 發生了一系列事情之後，又重回了這場競賽。」德意志銀行週四發佈一份研究報告，有鑑於 Google Cloud、YouTube 和其搜尋業務的強健，將 Alphabet 評級為『買進』，在該份報告之後，令 Cramer 更具信心。

微軟

摩根士丹利指出， 微軟近日獲利結果和財測「應該能支撐公司邁向 1 兆美元之路」，因此 Cramer 也不會漏了這家科技巨擘。

「不得不贊同，(執行長) Satya Nadella 已經將公司的焦點從慢慢成長的 Windows 產品和企業軟體，轉向雲端， 即微軟快速成長的 Azure 業務，以及聰明地收購了 LinkedIn。我喜歡這樣的前景。」

結論

現階段，Cramer 承認「什麼事都有可能發生」而推動這四大家市值往 1 兆美元邁進。

「但是目前，亞馬遜最有可能打破僵局，比其他家更有可能挑戰蘋果，亞馬遜能否成功？除非蘋果這一季令人驚喜，但如果蘋果沒做到而亞馬遜做到了，貝佐斯可能就會聞到勝利者玫瑰的芬芳。」