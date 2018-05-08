佳必琪董事長張舒眉》女人，就該勇於實現自我！

【採訪／楊育浩、文／葉語容、攝影／許文星】

據統計，臺灣上市櫃公司的女性董事長僅一成多。在男性稱霸的電子產業裡，女性高階主管是稀有動物，尤其在上市櫃公司裡，更是鳳毛麟角；而佳必琪董座張舒眉，就是其中之一。她白手起家，沒有富爸爸，幾十年來全靠自己的一雙手，把佳必琪帶領到上市的規模。近年，她還創立了社會企業「非常木蘭」來幫助女性創業圓夢，想把「女力」傳承下去、開枝散葉……

張舒眉小時候住在雲林古坑鄉的貧窮山村，那裡連雜貨店都沒有。她是山裡的孩子，務農的家庭讓她對大自然存有一份特殊的情感，大伯父按照四季耕作、打獵，下雨天用竹子編成蚱蜢，身邊常常跟著一條狗……，這些童年回憶，就像畫面浮在她腦中，成了一部文藝片的場景。從小她就熱愛閱讀，雖然當地的「圖書館」，只是兩個書櫃勉強湊成的地方，但她把全部的書都看完了。

三十多歲時，張舒眉創立佳必琪，一開始只是為了幫朋友處理外貿事務，就在自家客廳準備了電話、傳真機，加上自己共兩個人就開始創業。在創業之前，她只做過兩份工作，第二份工作剛進去時是祕書，離職時已經是總經理；即便如此，她仍自覺佳必琪的發展一直超過她的預期，她說：「我只是順勢而為，從來沒想過會做到上市的規模。」

張舒眉有著與多數上市公司經營者相當不同的人文特質，她重視文化、藝文生活，喜歡閱讀，愛看《世界飲食史》、《臺灣通史》、《莊子》，或浪漫文學，像是張愛玲、愛默生等各領域的書都會買來讀，唯一少讀的書竟是商場管理。閱讀對她來說，不只是吸收知識，更像是心靈的食物，她認為，「You are what you read!」

商人留下的不只有錢

更需要的是心靈雞湯

從進到佳必琪的總部開始，映入眼簾是張舒眉向藝術家購買的藝術品，讓人誤以為走進了美術館；另外，她在公司裡設立小型圖書館，也定期提供免費的藝文票券給員工。張舒眉對「美學」的文化很有思考，過去佳必琪還曾邀請文學作家蔣勳到公司董事會任職。

張舒眉說：「為什麼公司裡有財務長、技術長、人資長，就是沒有『文化長』呢？我跟員工討論後，現在我也身兼文化長了！」雖然「充實心靈」不能直接帶來業績跟利潤，但她認為，這很重要。

在公司治理上，她的想法也與一般男性主管不同，就像她近年開始思考要怎麼退休、該找怎樣的人接班。她在採訪過程中不斷強調：「我該用什麼作為『養分』，來讓我的公司繼續成長、茁壯，要永續經營談何容易！」她的憂心溢於言表，就像一位對子女永遠放心不下的母親，有很多愛、很重的責任感；有給予，但也有要求。

後來，在某段感覺心靈疲乏的時期，她甚至退居公司幕後五年，自己出資成立了「非常木蘭」這個社會企業，直到 2016 年才重回佳必琪。她說：「我在思考，一個老師可以桃李滿天下，那一個商人可以留下的是什麼？難道只是錢嗎？」所以除了「錢」，她還常想，到底自己需要的是什麼？

非常木蘭

幫助女性實現自我

「非常木蘭」緣起於李烈找她投資電影《艋舺》獲得成功，讓她信心大振，接著她陸續注資到目前的兩億多，要幫助女性勇敢圓夢。

不過，談到「非常木蘭」，令人驚訝地，她的回答竟然是「最近很挫折」！她解釋說：「多數的申請者都太 weak 了，他們一開始都是雙眼發亮、充滿熱情的，都說這是他們一直想做的事，不只對個人有意義，對社會也有意義。其實，我也是在商場上混幾十年的人，怎麼會看不出來，在每個計劃後面，多少都有個人私心，但是，就是那一點點的火花，讓我相信了；但實際上到後來，很多人的努力是不夠的，就這樣不了了之了。」

「像是幾個開冰淇淋店的女生，主打用天然食材做冰淇淋，我覺得這個點子很好；但是後來卻跟我說，生意好時忙不過來、很辛苦，生意差時又有太多庫存賣不出去……；可是，這不是經營本來就會遇到的困難嗎？後來這家冰淇淋店也沒有再經營下去了。」

曾有一個臺大畢業的女性，現在有兩個小孩，寫信來問張舒眉「該不該放下家庭去創業？」她坦言，「難道看到別人創業成功，自己也要跟進，才顯出價值嗎？其實，扮演好母親、妻子的角色，去成就他人的成功，可能也是一種很好的價值？如果一個人不能找到自己真正想要的，只是盲目地跟從別人的腳步，其實是在『崩壞自己，變成別人的樣子。』」

自我實現沒有公式可套，每個人對自我價值的認定都不同；想要圓一個自我實現的夢，只有金錢、技術還不夠，還要經過思考、磨練，而轉化成智慧，這些過程是不可或缺的。張舒眉說：「我現在理解了，還是要讓她們歷經那個『成蛹』、『破繭而出』的過程，才可能化成美麗的蝴蝶；我當時只是一心想幫她們，所以當沒有成功，我就覺得挫折，但我現在體會到，這是必經的過程。」

非常木蘭是社會企業，目的是想幫助女性實現自我，不是鼓勵所有女性都去創業；所以，她現在轉而讓非常木蘭去報導更多各領域的女性故事，期望給大家多一點的省思與觸動。

滿腔熱血的張舒眉，原本想傳承女力來回饋社會，卻在出錢出力之後恍然大悟，社會上的李烈、張舒眉原來並不多。在她的挫折經驗背後，顯露出現今的女性地位雖然已經不可同日而語，卻還有不少女性依然處在徬徨跟迷茫之中。或許現在直接感到挫折的人是張舒眉，但所謂「施比受更有福，Be a giver！」其實那些向現實投降、半途放棄夢想的人，或是擁有高學歷卻不認識自己的女人們，才是最無助、最困惑的人。

「女力」不等於女強人

是新時代的「強女人」

問到最欣賞的人物是誰？張舒眉回答是花木蘭、樊梨花、聶隱娘及秋瑾這類俠女，或許這也跟她天蠍座敢愛敢恨的個性有關吧！然而，這樣堅毅又富有情感的她，在做了很多自己想做的事情之後，近年一直思考的是怎麼交棒。她說：「我可以找到財務長、技術長這種專業人才，但是一個有『無所畏』精神的創業者卻很稀有，因為創業者都去創自己的業了，不會來做接班人；我現在正在思考的是這個。」

被問到退休之後想做什麼，她說：「如果有好的劇本，可能會去拍電影喔！」她想繼續做自己想做的事，就跟當初創立佳必琪一樣，有一部分原因也是「想做自己」。

張舒眉一直很關心「女力」，其實她已經是一個很好的例子了。當一個女人不會人云亦云，能對真正喜歡的事全力以赴，最後排除萬難而活出自我，就是女力的展現；這樣的「女力」不等於女強人，而是新時代的「強女人」。

來源：《大家健康》 2018 年 5 月

更多精彩內容請至 《大家健康》