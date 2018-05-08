吃顆「髒髒包」，得騎兩小時飛輪！怎麼吃才能減少熱量

【採訪整理／ 張郁梵】

從韓國發源的「髒髒包」，是近來火紅的食物，做法是在可頌麵包外層刷上巧克力醬，再裹上可可粉，輕輕一咬，裡頭還有爆漿內餡，品嘗時嘴角難免沾到粉及內餡，因而取名「髒髒包」，但一顆熱量超過 600 大卡，該怎麼吃才能避免發胖？

從韓國一路延燒到中國和臺灣，三月開始爆紅的人氣點心「髒髒包」風靡全臺，許多人不惜弄髒臉和手，也要嘗鮮，髒兮兮的逗趣吃法，讓髒髒包成了最新的打卡新寵兒。不少業者看準商機，趁勢推出改良版的新口味，除了有灑上草莓粉的「冏羞包」，還有抹茶和檸檬口味的，吸引不少大人、小孩爭相品嘗。不過，營養師提醒，髒髒包雖然美味，但一個熱量超過 600 大卡，等於吃下兩碗白飯，換算下來，得騎兩小時的飛輪才能消耗完！

吃一顆髒髒包

等於吃下３碗白飯

榮新診所營養師李婉萍強調，髒髒包說穿了就是塗上巧克力醬的可頌麵包，上頭再灑上厚厚的可可粉，為了讓口感吃起來更有層次，業者常會以卡士達醬做內餡。雖然每家業者做法和配方不太一樣，但因為製作過程中會使用到麵粉、奶油、酥油、糖、巧克力醬及巧克力粉等高熱量材料，換算下來，一個髒髒包的熱量至少 600～800 大卡，相當於 3 碗白飯的熱量。倘若以體重 60 公斤的成人來估算，600 大卡的熱量要連續騎至少兩個小時的飛輪，才能消耗完畢！

營養師常會提醒民眾，要懂得計算每日攝取的熱量，如果吃了高熱量的點心，當天正餐就要少吃，但李婉萍營養師提醒，「吃過髒髒包的人應該不難發現，髒髒包雖然看起來很大顆，卻很蓬鬆，一壓就扁了，沒有看起來那麼厚實，所以吃起來飽足感很低！吃沒什麼飽足感的食物，往往餓得快，容易讓人忽略要減少正餐的進食量！」

髒髒包含精製糖

吃多易增加疲憊感

此外，李婉萍營養師提到，巧克力和糖都屬於精製糖，吃完後血糖上升快，需要靠維生素 B 群來代謝，而當維生素 B 攝取不足，不夠醣類代謝時，就容易讓人產生疲累感。有膽結石的患者若攝取過多油脂類，則會使結石症狀加劇。

對於需要嚴格控管每日攝取總熱量的糖尿病患者而言，李婉萍營養師建議，倘若真的嘴饞想嘗鮮，不妨考慮和人共食，可以切 1/4 或 1/2 來吃，但要記得，吃多少熱量，正餐就得少吃多少，不然就得靠運動來消耗額外吃進的熱量，以免造成身體負擔。

來源：《大家健康》 2018 年 5 月

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