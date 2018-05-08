和恐怖情人分手，怎麼避免被糾纏、報復？

【採訪整理／張慧心】

假如遇到一個控制欲強、脾氣暴躁，又會出手傷人的恐怖情人，不想繼續這段關係，但對方不肯放手、糾纏不休，甚至暴力威脅，該如何自保？

分手暴力事件頻傳，當原本兩情相悅的一方不想再繼續這段關係，能分得乾脆是幸運，藕斷絲連是折磨，而糾纏不休，甚至暴力威脅、報復洩憤，則成為雙方歹戲拖棚的惡夢。

立維和玉琳是大學班對，交往兩年多來，立維對玉琳的管控愈來愈嚴格，不但玉琳和誰同組做報告都要干涉，也不讓玉琳單獨上下學，非要親自接送不可。玉琳稍有不從，立維就動手推打或抓她去撞牆，玉琳常手腳瘀青，有一次還被推倒在地肋骨撞裂，但玉琳礙於面子，不敢讓同學或家人知道，只好時常穿著長袖衣褲上學，同學們始終沒發現，還以為他們感情很好。

玉琳想分手，可是每次立維動手後，一定會打電話認錯道歉，軟言好語地說：「寶貝，我一定會改，原諒我啦。」可是，等玉琳氣消了，立維又故態復萌，而且一次比一次下手更重，還威脅說要對玉琳的家人不利，讓玉琳不得不妥協。

有一次為了上台報告，玉琳和男同學在教室內有說有笑熱烈討論，在一旁冷眼旁觀的立維突然大力敲桌狂喊：「我看不下去了。」接著就用三字經及粗話痛罵玉琳，玉琳解釋再三還是被狂罵，終於火大和立維大吵。立維大怒，怪罪玉琳舉止輕浮惹他抓狂，最後甚至開始對玉琳拳打腳踢。

其他同學慌張的報告老師和教官，羞愧又生氣的玉琳被帶進輔導室了解前因後果，立維失控的在輔導室外踹門捶牆，教官前來制止，將立維帶離現場，並通知玉琳的家長。玉琳媽媽二話不說立刻為女兒辦了轉學，更換手機，所有社交軟體全面封鎖，並申請保護令，限制立維必須距離玉琳 200 公尺，並家長輪流護送玉琳上下學。立維原本還多方打聽企圖跟蹤，但在同學及家人合力防堵下，半年多後立維終於死心不再關注玉琳。

速食愛情

容易加速暴力攀升

婦女救援基金會婦幼主任曾瀞儀表示，婦援會處理親密暴力的個案不在少數，但每個案例都有其獨特性，不但經驗很難相互借鏡，甚至解決方式也無法類推，建議當事人千萬不要掉以輕心，覺得不對勁，最好向外求助，以免錯失最佳解決時機而引來殺身或被傷害的禍事。

東南科技大學通識教育中心副教授兼學生諮商中心主任陳莉榛也表示，現代年輕人受速食文化影響，感情進展速度快，衝突和暴力的強度也在短時間內迅速拉升，如果遇到一個性格不成熟、控制欲強、脾氣暴躁又會出手傷人的對象，甜蜜的愛情往往伴隨著言語或肢體的暴力。

來源：《大家健康》 2018 年 5 月

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