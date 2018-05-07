沃爾瑪或戰勝亞馬遜 以150億美元取得Flipkart逾七成股份

消息人士透露，印度電商巨頭 Flipkart 董事會批准一項交易，以 150 億美元的價格將約 75% 的股份出售給沃爾瑪。彭博引述消息人士消息報導，軟銀將出售其全部持有的 20% 以上的 Flipkart 股份，預計估值 40 億美元。此外，有消息顯示，谷歌母公司 Alphabet 可能會參與沃爾瑪收購。報導提到，預計將在 10 天內完成最後一筆交易，但條款仍可能會發生變化，交易仍存在不確定性。



CNBC 4 日當週報導，美國電商巨擘亞馬遜也正式提出收購 Flipkart 60% 的股份。



如果沃爾瑪成功收購 Flipkart 的大部分股權，沃爾瑪在印度就可能戰勝亞馬遜，增加沃爾瑪在海外的影響力。4 月期間，沃爾瑪放棄對英國連鎖超市 Asda 的控制權，將 Asad 和英國第二大連鎖超市 Sainsbury 合併。沃爾瑪將持有合併後的公司 42% 股權，投票權將不超過 29.9%，並可獲得 29.75 億英鎊。



沃爾瑪股價 4 日收高 1.30 美元或 1.51%，為四個交易日首紅，收在 87.53 美元，其歷史新高見於 1 月 29 日的 109.98 美元。



同日，亞馬遜股價漲 8.875 美元或 0.56%，連二紅，收在 1,580.95 美元，歷史高點見於 4 月 27 日的 1,638.10 美元。

