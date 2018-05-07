本週這4件大事 成影響金融市場走勢關鍵因素

本週美國聯準會 (Fed) 主席鮑威爾演講、美國 CPI、英國央行「超級星期四」以及歐洲央行行長德拉基講話，將成為影響金融市場走勢的關鍵因素。近期美元走勢表現靚麗，若鮑威爾講話和 CPI 數據提升 Fed 年內更多次升息的預期，美元有望進一步上漲，而金價可能走低。

ICE 美元指數上週上漲 1.2%，為連續第三週攀升。彭博美元指數上週也收穫 1.2% 的漲幅，為今年最佳週表現，幾乎回到了 2017 年底時的水準。

美元指數走勢

彭博經濟學家撰文指出，未來一週美國經濟領域有 2 個關注焦點：1)Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 定於 5 月 8 日在蘇黎世瑞士央行演講。2) 是 4 月份消費者物價指數 (CPI) 報告週四 (10 日) 出爐。

〈鮑威爾演講〉

鮑威爾曾表示，通膨前景和美國就業市場支持進一步逐步升息，而工資漲幅不大則表明就業市場「並不過於緊俏」。

分析師指出，鮑威爾有關貨幣政策的討論可能會產生驅動市場走勢的評論，尤其是在其談及通膨的情況下。市場也將密切關注 6 月升息的任何跡象。

上週三 Fed 宣佈利率將維持在 1.5% 至 1.75%，這一點符合市場普遍預期。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在會後聲明中表示「預計以 12 個月為基礎的通膨率將在中期內接近委員會 2% 的對稱目標，委員會預計經濟形勢發展將支持聯邦基金利率的進一步逐步上調。」

彭博預計鮑威爾會重申他們的目標是對稱性的，並沒有上限，因此決策者沒有因為近期價格壓力抬頭而轉變軌道。

文章指出，鮑威爾看來堅定地致力於逐步實現正常化，預計他傾向於今年 3 次升息。

鮑威爾 4 月在一次講話中表示，升息太慢，將使貨幣政策有必要突然收緊，這可能危及經濟擴張。但過快升息會增加通膨持續低於 2% 目標的風險。

除了鮑威爾，本週還有多位 Fed 官員發表講話，包括亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克 (Raphael Bostic)、達拉斯聯儲主席卡普蘭 (Robert Kaplan) 和芝加哥聯儲主席埃文斯 (Charles Evans) 等等。因為在 5 月份的貨幣政策會議之後並沒有舉行記者會，本週 Fed 官員的講話將備受關注。

〈美國 CPI〉

美國生產者物價指數 (PPI) 和消費者物價指數 (CPI) 將分別於週三 (9 日) 和週四 (10 日) 公佈。考慮到金融市場目前對通脹消息的敏感度，4 月 CPI 將是本週資料的主要焦點。

彭博文章指出，由於能源價格上漲以及 2017 年初通膨疲弱的基數效應，4 月 CPI 同比升幅料在 2% 以上進一步走高。若核心 CPI 進一步加速，將提高核心 PCE 物價指數年率升幅超過 2% 的可能性。核心 PCE 物價指數也是 Fed 最青睞的通膨指標。

外媒調查顯示，美國 4 月核心 CPI 年率料上升 2.2%，升幅高於上月的 2.1%。

上週的資料顯示，Fed 最偏愛的通脹指標達到了 2% 的目標，而此前自 2012 年 4 月以來，幾乎每個月都低於該目標。

調查並顯示，美國 4 月 CPI 較上月料上升 0.3%，前值為下降 0.1%；4 月核心 CPI 較上月料上升 0.2%，上月也為上升 0.2%。

週三的 PPI 數據方面，今年 3 月整體 PPI 和核心 PPI 均以 0.3% 的穩健速度增長，4 月份報告預計將顯示物價上漲放緩：這兩項指標料均為 0.2%。

〈英國央行超級週四〉

週四，市場將迎來「超級週四」，考驗除了利率決定和會議記錄之外，英國央行還將公佈至關重要的季度通膨報告。

直到幾週前，英國央行還預計將在今年 5 月的決定中升息，但最近的數據非常令人失望，英國第 1 季 GDP 僅增長 0.1%，PMI 顯示經濟放緩即將到來，而英國央行行長卡尼 (Mark Carney) 暗示，升息不會很快到來。

種種不利情況導致人們預期英國央行此次將利率維持在 0.50% 不變。重點將放在通膨預測，以及有關在今年剩餘時間內提高利率的資訊。

FX168 財經網援引分析師指出，如果卡尼和及其同僚傳達的資訊是「形勢已經惡化」，預計今年不會升息，英鎊可能會延續下跌。如果他們認為最近的經濟放緩是暫時的，英鎊可能會反彈。

加拿大多倫多道明銀行 (TD) 上週五 (4 日) 在一份研究報告中指出，本週即將舉行的英國央行 5 月政策會議應當會按兵不動，但政策指引將偏向「鷹派」，因此英鎊可能會出現一定規模的軋空走高。

TD 分析師預期，英國央行下週將維持利率不變，委員會可能會出現分歧的投票結果，但政策指引應該會偏向「鷹派」。通膨報告料將顯示 2018 年內前景弱於預期，但論調變化不會太大。因此預料，2018 年僅會出現一次升息，時間在 8 月政策會議上。

〈德拉吉講話〉

歐洲央行行長德拉吉 (Mario Draghi) 將在週五 (11 日) 發表講話。在 4 月下旬的最後一次記者會上，德拉吉將第 1 季的經濟放緩形容為「適度」，並稱是暫時因素造成的。

自從那次演講以來，經濟增長確實更弱，通膨也在減速。德拉吉會對這種情況表示更多的關注，還是仍然認為這是「暫時因素」造成？市場都將豎琴耳朵聆聽。

分析師指出，任何對經濟和通膨的提及都將受到密切關注，並將推動市場的發展。

歐洲央行在 4 月會議上「老調重彈」，宣佈維持 3 大利率不變，且從 1 月起將每月購買 300 億歐元的資產，至少持續到 9 月份，如有必要將持續更長時間。

對於市場最為關注的未來政策方向，歐洲央行行長德拉吉三緘其口，他表示本次會議沒有討論下次會議的計畫，也沒有討論未來政策。

德拉吉當時在記者會上表示，經濟增長前景面臨的風險大體平衡。數據顯示經濟增長溫和，但是穩定擴張，預計經濟增長穩健、廣泛。