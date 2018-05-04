波動性回歸市場 避險基金經理人：為賣空的黃金時期

《CNBC》報導，Spruce Point 資本管理創辦人 Ben Axler 指出，隨著利率上升和波動性回歸市場，現在可能是賣空股票的理想時刻，但要做足研究與分析。

Axler 在週四於紐約舉行的研討會中向 CNBC 的記者 Leslie Picker 表示：「我們正處於升息的週期，波動性回歸，這對於賣空是有利的，我認為我們的傳統研究分析，可以在任何市場，為投資者提供報酬與機會。」

過去華爾街普遍存在誤解，認為做空股市的投資者對市場有害，但 Axler 想要改變這種誤解，他指出賣空的投資者，其實事前做了很多深入的研究與調查，這些資訊可以幫助監管機關。

他說：「在發現早期財務欺詐行為方面，監管機構通常有一點緩慢，這是我們可以與 SEC 分享研究結果的地方，在一些公司發生財務崩潰前，我們可以試著警告投資者。」

美國糖果製造商 Tootsie Roll Industries(TR-US) 是 Axler 賣空的其中一間公司，他指出該公司的銷售額和收益正在下降，而營運成本在上升。

Axler 認為 Tootsie Roll 是上一代的糖果，年輕族群很難產生共鳴，而糖果因不健康被抨擊，也沒有分析師寫這間公司的研究報告。Tootsie Roll 沒有給予回應。