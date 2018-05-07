美銀美林：黃金打底6年 待美元指數回軟 可望上看1450美元

隨著投資人重新追求另一種避險資產：美元之後，黃金連續第 3 周收跌。

周五 (4 日) 美元指數收於 92.61，為今年的最高水平，過去一周上漲超過 1%。同時，本周黃金價格下跌 0.8%，周五收於每盎司 1314.80 美元。

據美銀美林技術分析師 Paul Ciana 的說法，黃金可望再次受到青睞，而下次突破可能會推動其重新奪回半年來未見的高點。

「金價已經完成了 6 年的打底，」Ciana 表示，「在技術面的說法，底部越大，反彈越高，這就目前黃金的狀況。」

他表示，金價需要突破阻力位 1350 美元至 1375 美元，這將確認 6 年的技術面底部並蓄積更大的反彈力道。金價在 4 月中旬漲至 1369 美元，但今年以來未能突破 1370 美元。

「一旦 1350 美元到 1375 美元的區域出現，今年稍晚時美元多頭會收斂，這會讓黃金上漲到 1450 美元，上漲的空間很大。」Ciana 說。

自 2013 年 5 月以來，黃金價格從未達到每盎司 1450 美元的價位。金價一直處於下降趨勢，自 2013 年 9 月以來一直低於 1400 美元。

Ciana 指出，黃金漲勢只是商品市場內即將爆發多頭走勢的一部分，一個商品牛市正在形成。

「看看 CRB 指數和每月統計表，基本上商品市場已轉向多頭，剛好就在 4 月底展開。」Ciana 解釋，「CRB 已經站上 200 以上，證實了上升的三角線型。」

Ciana 預測，這一突破將在未來一兩年內讓 CRB 商品指數再上揚 20%。

儘管最近幾周美元上漲壓制了金價，但 Ciana 表示，根據歷史數據，這兩種商品可以並行不悖。

「當美國的金融狀況像今天這樣正在緊縮時，與 2015 年年初相比，當時金價上漲了 12% 左右，美元指數上漲 6% 左右。」Ciana 解釋，「有些時候它們可以短期內同步進退。」

儘管如此，這些同步漲跌情況並不會維持太久，並且反向關聯仍會重新恢復，他補充道。在這種情況下，他預測兩種商品的分歧走勢會讓金價走向更高，而美元在維持平盤或走低。