文╱楊瑪利

近幾年來，台灣各行各業大多過得十分辛苦，無不面臨了轉型挑戰與市場萎縮的困境。光列舉最近幾個月台灣有多少商店關門，就會有長長一串名單，包括六福皇宮、重慶南路金石堂書店、新光三越台北南西二館、倍適得 3C 通路賣場去年 12 月收掉 17 家店面、曾被稱為高雄南霸天的 A+1 精品百貨等。

在科技快速變遷的局勢下，企業要能營收成長、獲利穩健、並具備未來發展潛力，其實是非常不容易的！股神巴菲特有一句名言：「潮水退了，才知道誰在裸泳」。意思是在景氣不好時，還能有好表現的，才是真正經得起考驗的好公司。

近幾年來台灣景氣看淡，到底哪些企業表現相對穩健？這些企業有哪些經營之道，值得其他企業學習參考？找出能逆勢求勝的企業，可說是這期《遠見》封面故事報導的初衷。

許多想像不到的行業 打敗不景氣

本期以台灣 1600 多家上市櫃公司剛剛結算的 2017 年全年財報為基礎，並觀察這些企業的盈餘成長率（Growth rate）、五年年均每股盈餘（Profit）、股價（Stock price）為三大構面，簡稱 GPS，每入榜一個構面就奪得一星，最高可得三星，共選出 178 強入榜企業。結果共有兩家在三大構面都入榜，成為三星企業；還有 31 家入榜二大構面，成為二星企業；其他則為一星。

這個榜單，除了大家熟知的大企業或眾多隱形冠軍與中堅企業，另外更跑出了一堆傳統想像不到的企業。有做補教虛實整合、食材原物料、廢棄物處理、童裝、餐飲小吃等，活脫脫應證了行行出狀元。

例如提供果汁店原材料的鮮活果汁，做到中國第一大，靠賣備料等小東西，奪得二星，過去五年年均 EPS 達 9.65 元；又如寶雅，賣的是一般人認為的夜市高檔貨，當其他零售業者紛紛倒閉，寶雅卻店面愈開愈多，過去五年平均每股盈餘高達 10.2 元。又如中租，做的是傳統金融業較少做的租賃，靠不斷打破規則創新，股價成為泛金融股最高，七年來市值增加 1000 億。

4 月 25 日遠見．天下文化事業群邀請世界大數據專家麥爾荀伯格（Viktor Mayer-Schönberger）來台演講「大數據到富數據」，吸引數百位觀眾出席。演講中他提到一個嶄新的企業典範 Stitch Fix，這家公司靠富數據與演算法，當客戶的造型設計師，主動幫客戶挑選衣服，每月寄送五件衣服給客戶，短時間內創造了 10 億美元營收。這家公司也是 5 月號《哈佛商業評論》繁體中文版裡的案例，精選在本期《遠見》裡。

從 GPS 企業到 Stitch Fix，《遠見》分析這些企業的成功策略，希望可為其他企業參考。

近來引起台灣各界緊張、深怕讓景氣雪上加霜的是缺電危機。《遠見》最新「全台能源政策民意大調查」顯示，當問及跟過去相比，你是「更支持」或「更反對」核電時，支持的占比竟然達 57.9％，反對為 29.1％，更支持的比更反對的，足足高出一倍。值得注意的是，年輕族群（18 至 29 歲）高達 70.5％支持核電。而且人民務實，若有缺電危機，45.3％同意興建火力電廠，54.7％願意重啟核四。為什麼會這樣？本期《遠見》有一系列台灣能源政策的追蹤報導。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 5 月

更多精彩內容請至 《遠見雜誌》