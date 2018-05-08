如何走出失戀風暴，平靜的轉身？

【採訪整理／葉語容】

「我對你不夠好嗎？為什麼要分手？」

很多人在被分手時，會忍不住逼問對方分手的理由，其實他的解釋並不重要，只是不想這段關係就此結束。當一段關係走到盡頭，該怎麼平靜又有尊嚴的畫下句點……

近年來校園情殺、恐怖情人事件越發頻繁，但在專家眼中，這只是情緒教育失敗的冰山一角。在這個外在大環境條件差、內在家庭教育又失靈的雙重夾擊之下，大家的心理健康簡直岌岌可危，然而，亡羊補牢總比毫無對策來得好。專家說：「有方法能好好分手，避免兩敗俱傷。」以下就讓我們來看看，想要和平分手，我們到底少做了什麼？

不知道對方為何要分手

代表不夠了解彼此

「早上出門時他親了我，下午就傳簡訊分手。追問原因，他竟回答：『就是不愛了！』我送早餐給他，他不理，於是我氣得傳 Line 罵他，沒想到他竟然為了躲我而搬家，還說我是『恐怖情人』！他這樣對我，對嗎？」小雯被前男友「片面宣告」分手至今已兩年多，現在談起來怒氣已減了一半，但仍覺得莫名其妙。

這兩年多她不斷尋找原因、自我檢討、求神問卜，始終無法得到前男友的善意回應；最後她看到前男友的 FB，懷疑他另結新歡，於是標註前男友的姓名，並加上謾罵的話，想鬧得「她」的關注，他才終於承認「最近剛交」了新女友。終於，小雯知道感情無法挽回，之後不再關注前男友的動態。

颱風、暴風雪來臨前會有氣象預報，但「分手」在事前卻不一定有跡可循，這種晴天霹靂的壓力事件一旦發生，會瞬間劃破平靜的生活，讓人彷彿從天堂跌到地獄，該怎麼安然度過情緒風暴、自信轉身呢？

「兩性相處是要學習的，『真愛』不是『找』來的，是在相處之中經營得來的。如果被提分手後，還要追問才能知道理由，表示在交往的過程，了解對方的程度不夠。」世新大學愛情教育與研究中心主任詹昭能解釋，被分手的一方覺得「很突然」，就是因為雙方認知差異太大，被分手的一方眼中的對方，很可能只是「自以為」的他，離真實的他可能很遙遠；也就是說，雙方對這段感情的認知早已不同，對方醞釀分手可能已有一段時間。所以，真正的問題是出在交往時，對於彼此的了解不夠，或許，深刻了解對方後，自己不一定覺得對方有那麼好。

來源：《大家健康》 2018 年 5 月

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