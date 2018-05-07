【異動股】草甘膦概念股午後持續走強 輝豐股份(002496-CN)漲停

午後，草甘膦概念股持續走強，截止發稿，輝豐股份(002496-CN)底部強勁反彈強勢早盤已漲停報3.41元，新安股份(600596-CN)大漲8.34%報17.92元，興發集團(600141-CN)漲5.12%報16.21元，沙隆達A(000553-CN)漲4.41%報16.1元，長青股份(002391-CN)、江山股份(600389-CN)錄得3%以上升幅，紅太陽(000525-CN)等股漲超2%。

2017年，受益于全球農藥需求回暖，以及環保作用下産品價格高漲，中國農藥企業財報表現靓麗。

根據中信分類，農藥板塊2017年實現收入1,103.3億元，同比增長52.3%，實現歸母淨利潤84.9億元，同比增長148.7%。2017年，中間體生産小廠事故頻發或長期停車檢修，供應極其緊張，價格上調較明顯。原料成本的增加向下遊農藥傳導順暢，各類産品價格普漲，除草劑、殺蟲劑、殺菌劑價格指數2017年漲幅分别為25.4%、59.6%、13.6%，産品毛利率增至25.5，農藥企業盈利能力提升明顯。2018年一季度，農藥板塊景氣延續，實現營業收入278.0億元，同比增長25.9%，實現歸母淨利潤42.4億元，同比增長147.9%，産品毛利率繼續提升至29.3%，多家農藥企業表現超市場預期。

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