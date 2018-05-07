【異動股】锂電池板塊全線走強 杉杉股份(600884-CN)等多股漲停

午後，锂電池板塊全線走強，截止發稿，杉杉股份(600884-CN)封漲停報19.58元，石大勝華(603026-CN)漲停報25.05元，先導智能(300450-CN)大漲8.3%報12.56元，雅化集團(002497-CN)漲8.09%報12.56元，新宙邦(300037-CN)漲6.96%報19.99元，贛鋒锂業(002460-CN)、科恒股份(300340-CN)、億緯锂能(300014-CN)等均漲超6%，天齊锂業(002466-CN)、國軒高科(002074-CN)等股漲近5%。此外，當升科技(300073-CN)早盤就已率先封板漲停報28.20元，坤彩科技(603826-CN)漲停報12.72元。

據外媒報道，特斯拉宣稱其車載電池的能量密度位居市面上所有同類産品的前列，且該款電池的钴金屬用量也相對較少。特斯拉為Model 3車型設計了蓄電池架構，其采用了體積較大的2170電芯，還與松下開展合作，在特斯拉旗下的内華達州1号超級工廠制造該款電池。

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