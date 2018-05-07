中華車emoving銷售破5萬台 明年推全新高續航普重車型

隨著全球環保意識抬頭，發展再生能源及綠色產業是全球經濟新亮點及未來趨勢，中華汽車 (2204) 自創品牌 emoving 至今已累積銷售超過 5 萬台，於輕型機車市場穩坐銷售龍頭地位。中華車指出，emoving 預計於 2019 年推出全新高續航普重車型，搶佔電動車市場。近來 emoving 銷售市場熱絡，自 2016 年起以平均 30% 的成長率穩定發展，搭配未來新車型發展，預估來年銷量將有跳躍性成長，為滿足廣大市場需求並提供消費者更完善舒適的購車環境及維修保養服務，中華汽車自 2016 年起積極設立專賣據點，累積至 2017 年底已建置 2 家旗艦店及 16 家專賣店，預計 2018 年底完成共 50 家旗艦店 / 專賣店之建置、2019 年底完成共 100 家之中期規劃建置。



中華車指出，今年已陸續完成桃園中壢店 (義民路)、桃園大園店(仁壽路)、台南金華店(金華路)、台南新營店(中山路) 及台中大隆店等專賣店建置，另外，高屏地區於高雄楠梓、鼓山及屏東市區，預計 6 月亦會有新的專賣店完工加入服務行列，期望擴大服務區域。



emoving 耕耘輕型電動機車市場有成，已成為該級距消費者首選，看好政府政策帶動與節能減碳意識高漲，emoving 預計於 2019 年推出全新高續航普重車型；電能補充方面，經多方專業評估指出，目前換電系統不僅營運成本高且僅適用於特定車型，對於未來普及化恐面臨推廣上的障礙。



為讓市場有更豐富的電能補充模式，中華汽車將規劃在外快充及在家慢充並存之完整系統，預計將與中油結盟推出快充模式，將在中油及特定公共場域等共設置電動機車充、換電柱，預估充電成本將是競爭對手換電成本的三分之一，可解決現行市場電池交換租賃高成本的問題，有效為消費者省下荷包。

