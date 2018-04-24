中華車維持國內車市樂觀看法 惟今年獲利來源是福建奔馳

中華車 (2204-TW) 今 (24) 日召開法說會，並指出儘管市場上有美中貿易衝突等不利因素，但因全球經濟趨於樂觀，第 1 季車市買氣也不差，維持看全年新車 44 萬台的規模；不過，中華車也坦言，今年獲利來源主要還是業外，特別是福建奔馳 (賓士) 對整體營運的挹注。

中華車指出，從第 1 季銷售狀況來看，全年台灣車市展望還不錯，可望維持 44 萬台新車規模高水準。

但就中華車本身獲利而言，坦言「近 2 年來中國轉投資業外挹注占整體獲利比重較大」，今年福晉奔馳獲利確定性還是很高，樂觀看待。

至於另一隻小金雞東南汽車，由於新電動車款上市，對獲利影響如何現在還看不太清楚。

中華車進一步說明，去年中國車市新車銷售 2887.9 萬台，年增 3%，預計今年可維持過去穩健成長態勢，全年銷量達 3000 萬元，年增 3.9%，因此，預料轉投資東南汽車總銷量可持續攀高，獲利雖不確定成長但應可維持去年水準。

另外，在國內車市，中華車仍看好商用車的汰舊換新補助政策所帶動的買氣，至於乘用車進口，還會跟母廠三菱討論哪些車款會導入，目前尚未定案。

至於電動二輪車去年銷售年增 50%、繳出熱銷 9260 台的成績後，今年要繼續強化法人購車與租賃需求，並強化全台專賣通路、校園免費充電站布建，預計全年可銷出 1.2 萬台。

整體來看，中華車規劃，今年在國內車市中，四輪和二輪各車型產品線將陸續推出商品更新或小改型， 特別可留意輕型商用車 VERYCA 將於第 4 季追加重量級新產品，藉此讓商用車版圖更完整。

而轉投資東南汽車今年規劃推出 5 款車型，包括有 DX7 2 款改型，DX3 2 款 (小改款車、第 1 款電動車)，轎車 1 款新車，其中，DX3 電動車預計本季上市。