恩德跨入航太收效 今年獲利挑戰倍增 持股總格每股潛利上看7元

恩德 (1528) 在事欣科 (4916) 入主取得經營權後，積極往航太、汽車領域發展，繼 2014 年收購國際木工機廠 Giben 美國與巴西公司 100% 股權之後，又陸續在 2015 年 100% 全額併購德國金屬加工機械廠 Monforts，及 2017 年收購德國機械製造 MATEC 公司，從木工及複合材料加工設備，進入航太及汽車金屬零件加工。購併效益於今年顯現，3 月營收及今年 Q1 單季營收紛創歷史新高，進入 Q2、Q3 傳統營運旺季，法人估單季業績可望持續走高，全年獲利可望較去年倍增，EPS 上看 1～2 元創十餘年來新高。該公司前兩年 EPS 約 0.55 元，皆配發 0.5 元現金股利，若今年 EPS 上看 1 元以上，明年現金股利應可望超過 1 元，相對恩德目前股價僅 10 餘元，似乎遭低估。



更何況，恩德持有精密機械廠總格 99.25%，總格去年獲利高達近 8000 萬元，並預計今年第 3 季登錄興櫃，以上市櫃同業本益比約 15～20 倍計算，恩德持有總格，總市值高達 12～16 億元，恩德股本 18 億元，換算恩德持有總格每股價值就高達 7～9 元，將近一個股本，扣除持股成本後，每股潛在利益達 5～7 元。



看好恩德成功從低階木工具機廠轉型航太、汽車，集團董事長廖文嘉 Q1 每月加碼恩德，累計 Q1 已加碼 1522 張，合計目前個人持股達 3,522 張，有利恩德近期股價擴量轉強後突破前波高點 17.75 元。



技術面來看，三角形收斂整理後突破，若能擴量逾萬張站穩 17.75 元，配合日及週 KD 皆呈開口向上黃金交叉，應有利股價再往 20 元另一反壓推升。

