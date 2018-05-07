被動元件需求暢旺 國巨、奇力新4月營收雙創新高

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 公布 4 月營收，受惠於利基型新產能陸續開出、客戶端需求持續成長、大中華區高階智慧型手機動能開始拉升等 3 大主因，單月營收飆升到 48.38 億元，年增率 99%，創單月新高；奇力新 (2456-TW) 也受惠於電阻漲價效應，4 月營收年增 21%，創四合一以來新高。

國巨 4 月份自結營收為 48.38 億元，較去年同期增加 99%，亦較 3 月增加 13.3%；累計今年前 4 月營收為 158.63 億元，較去年同期增加 71.5%。

國巨表示，4 月單月營收續創歷史新高紀錄，就區域表現來看，大中華地區、亞太其他地區、歐洲地區及北美地區出貨狀況皆較上月增加；就終端客戶而言，車用電子、工業用產品、手機通訊、經銷商通路、EMS、電腦相關產品及消費性電子產品需求也均較上月成長。

展望後市，國巨表示，受惠於高階車用電子及工規產品出貨比重提升、高階客戶需求強勁、利基型產品擴產效益顯現、高效能運算主機及高階智慧型手機拉貨暢旺，公司整體產品組合將持續優化，有利於營運續創佳績。

奇力新 4 月合併營收 12.28 億元，月增率 4.9%，年增率 21%，創四合一以來新高，就個別公司來看，奇力新個別營收 5.61 億元，月增率 4.3%，年增率 18.4%；旺詮營收 4.83 億元，月增率 10.3%，年增率 31%，也是連續 2 個月創歷史新高紀錄；飛磁營收 1.84 億元，月增率 3.6%，年增率 6.5%。

奇力新表示，4 月營收較 3 月成長，主要是積層類產品出貨大幅增加、大小尺寸 Molding 類及繞線型功率電感產品出貨持續暢旺所致，至於旺詮則是因為終端需求暢旺，厚膜電阻市場供給推升平均售價上漲，另外金屬板產能也有增加，推升營收走揚；飛磁則是因為產能尚未顯著增加，營收年增率略低，預期 6-7 月產能提升後，營收將會有明顯成長。