恩德接單暢旺 事欣科董座廖文嘉積極加碼 Q1增持逾1500張

事欣科 (4916) 旗下工具機廠恩德 (1528) 今年接單暢旺，業績能見度極佳，基本面看好，加上旗下 PCB 鑽孔機與成型機業者總格下季登錄興櫃，多頭兵多將廣，集團董座廖文嘉今年以來積極加碼恩德持股，累計首季增持張數超過 1500 張。此外，恩德日前公告因應總格上市櫃事宜，將釋出部分老股以及放棄認購現增新股，由恩德股東認購。由於總格營運狀況佳，去年 EPS 超過 5 元，今年持續增加，此將有助於投資人買進恩德持股、分享總格營運成果的意願。目前恩德直接間接持股總格比例高達 99.25%。



根據公開資訊觀測站資料顯示，廖文嘉在元月份大舉加碼恩德 1 千張持股之後，2、3 月份持續買進，累計兩個月買超張數達 522 張，累計首季買超 1522 張，其個人總持股也由去年底的 2 千張，增加到 3522 張，增加的幅度高達近八成，顯示其看好恩德營運成長狀況。



目前恩德為事欣科實質控制的子公司，業績併入事欣科合併營收內，事欣科 3 月業績以 8.79 億元創下歷史新高紀錄的成分之一，就是恩德超乎預期的業績表現。恩德 3 月合併營收突破 5 億元大關，達 5.24 億元，創歷史新高紀錄，據指出，3 月因旗下總格與德國 Matec 的出貨表現優於預期，使得恩德業績表現強勁，其訂單能見度已達年底，本季更好。



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