【異動股】券商板塊早盤走強 東興證券(601198-CN)漲超3%

今日早盤，券商板塊走強，截止發稿，東興證券(601198-CN)漲3.34%報15.16元，華泰證券(601688-CN)漲2.16%報19.35元，中國銀河(601881-CN)漲2.01%報10.64元，國海證券(00750-CN)、方正證券(601901-CN)、申萬宏源(000166-CN)、中信證券(600030-CN)漲超1.6%，財通證券(601108-CN)、華西證券(002926-CN)、浙商證券(601878-CN)等股均紛紛上漲超1%。

上市公司2018年一季報已經披露完畢。Wind資訊數據顯示，國家隊之一的證金公司持股仍以金融藍籌為主，一季度持股總市值7665億元當中，僅銀行和非銀金融行業就佔據了半壁江山。具體來看，證金公司一季度調倉換股主要集中在大金融板塊上，增持券商和保險股近200億元，而減持了銀行股400億元。

據Wind資訊數據，今年一季度證金公司現身409家上市公司一季報的前十大流通股東。其中，124家上市公司在一季度獲得證金公司增持，中國平安、格力電器、中國中車、中國建築、五糧液是證金公司一季度增持股數最多的公司。

值得一提的是，去年四季度證金公司開始表現出對券商板塊的興趣，而這一增持趨勢在今年一季度更為明顯，一季度被增持的公司主要集中在券商板塊，整體增持券商和保險股197.01億元。

具體來看，今年一季度證金公司增持了16隻券商股，佔A股券商板塊的45.7%。其中，獲增持股數最多的是申萬宏源證券，被證金增持高達7772.44萬股，招商證券和東方證券則分别位居第二和第三，獲得7608.83萬股和7042.08萬股的增持。獲增持超過5000萬股的券商還有華泰證券、中國銀河、國泰君安及長江證券。證金公司持股比例變動較大的為招商證券和東方證券，增加幅度均超過1%，其中，證金公司增持東方證券後總持股比例已經高達4.9%逼近舉牌線。

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