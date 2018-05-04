尊重Fed的獨立性 動輒出包的川普 這點值得喝采

根據 MarketWatch 分析報導，身為總統，川普鮮少尊重傳統的官場規範。然而在 Fed 委員會的任命上，却是完全合情合理。

在最近的任命案中，他持續選擇經驗豐富的技術官僚，最重要的是，他在最初，提拔了鮑爾 (Jerome Powell) 擔任 Fed 新主席。目前，獲提名的 Fed 官員，幾乎都能博得好評。

需知，在匆忙物色人選中，Fed 傲人的獨立性，往往脆弱不堪。然而，川普這次似乎並未陷入此一框架。

如果川普是一位正常的總統，任命廣獲推崇的官員，確保政策效率，應是理所當然。然而他選擇的其他政府部門官員，却是大多缺少政府經驗，似乎刻意要他們搞砸事情。

然而對 Fed，這位 "交易的藝術" 作者 (即川普) 提名一位孚眾望的學術人士 (Richard Clarida) 擔任 Fed 副主席，他發表的最著名報告名為 "貨幣政策的科學"。

或許有人會說，只因維持了 Fed 的穩定，便大讚川普，猶如只因他並未引發核戰，便給他打高分一般荒唐。其實在過去 30 年的政治圈裡，央行獨立性的觀點引來了極大的關注。它不只在民主國家成了規範，即使強人領袖，如俄羅斯總統普丁與匈牙利總理奧本，在挑戰央行之前，也得苦苦三思。

但是，民眾可能忘了守住央行的獨立性，有多困難。

脆弱的英國央行僅僅在 20 年前，才獲得了貨幣政策的獨立性。回想 1980 年代初期，有學者強調，獨立性是央行建立反通貨膨脹信譽的工具。結果反對聲浪此起彼落，他們宣稱央行的獨立性只是表象，政府輕易便可長驅直入。

現在再回到川普。他是否會在 2020 年大選前，施壓 Fed，要其刺激經濟，或最終將共和黨減稅遭致的大筆赤字加以貨幣化？如果這是他的計畫，誰還會相信川普不會走向高通貨膨脹？好消息是，他任命的 Fed 官員可不會輕易順從他。

不幸的是，Fed 的獨立性之爭，並未結束。川普目前可能想獨善其身，直到衝突爆發。

目前，Fed 計畫緩慢升息都只是預防性。儘管經濟似乎熱絡，通貨膨脹上升却非常緩慢。但情況仍有可能改變。

到 2019 與 2020 年，川普最不希望見到的，就是利率大幅上升，失業率走高，他目前引以為傲的股市大跌。

在慌亂中，Fed 的獨立性可能脆弱不堪。它沒有憲法的保障，總統與國會也能有所操控。國會於 1913 年制定法案，創造了 Fed，原則上，國會也能加以修改。

目前，Fed 官員雖廣獲好評。然而，政府赤字日益增加，2020 年大選將近，考驗仍在眼前。但至少目前為止，我們不得不承認，在 Fed 這塊領域，川普總統的作為幾乎一切正常。