宏信證券固收總部研究負責人臧旻：資金面改善但難重現寬松

「定向降準確認貨幣政策的邊際寬松，但市場投資者可能有預期過於樂觀之嫌，後期需要更多線索予以確認。」宏信證券固收總部研究負責人臧旻日前在接受中國證券報記者采訪時表示，5月流動性狀況大概率相比4月跨月以及跨年的情況有所改善，但重回一季度常規性寬松的可能性也不大，不建議機構在當前點位繼續加杠桿買入債券。

中國證券報：近期資金面有松動跡象，影響5月流動性的因素有哪些？

臧旻：從4月降準規模來看，9000億元為13家一級交易商置換中期借貸便利(MLF)的實際規模，這一部分並不對市場流動性產生實質影響，而剩余4000億元為中小行釋放準備金的額度，但由於負債規模與成本的雙重壓力，以及資產的相對剛性，這一部分中小行在本輪降杠桿過程中，資產負債經營壓力較大，日常流動性也是較為緊張，4000億元的準備金釋放對資金面的改善效果有限。因此認為，定向降準確認貨幣政策的邊際寬松，但市場投資者可能有預期過於樂觀之嫌，後期需要更多線索予以確認。

進入5月後，資金面出現重回寬松跡象，因此可以基本確認，4月資金面趨緊核心因素還是來自於繳稅以及短期凈回籠的擾動。客觀來講，5月影響流動性的因素不會太多，資金面的寬松仍取決於央行對市場的態度，5月流動性情況大概率相比4月跨月以及跨年的情況有所改善，但重回一季度常規性寬松的可能性也不高。降準的政策初衷在於降低銀行負債端成本，以及緩解質押品壓力，降低理財回表風險以及企業融資成本，為後續政策出台預留一定空間。從短端利率和存單發行價格來看，難有進一步下行空間。

中國證券報：資管新規落地對流動性沖擊幾何？

臧旻：資管新規正式公布版相比征求意見稿有一些放松，如過渡期延長1.5年、攤余成本法認定、原有產品續接等，但總體框架不變，市場也早有預期。新規下資管業務萎縮幾成定局，市場正式進入存量業務處置的時期，對市場仍會有較大負面沖擊，特別是對信用債(中低評級信用債)的影響，市場可能仍有所低估。但考慮到過渡期延長，對市場短期內的沖擊，特別是流動性的沖擊不會有顯著表現。

中國證券報：如何看待機構在本輪債市行情中加杠桿對流動性的影響？

臧旻：隨著一季度債市行情的持續升溫，無論從債市整體杠桿水平來看，還是從各主要參與機構類型的杠桿率來看，均出現不同程度的回升，無論是現券還是資金，交投活躍度均明顯上升。4月中下旬的流動性收緊是由於降準采取的「收短放長」操作，疊加4月集中繳稅所造成的短期擾動，嚴格意義上來講，與一季度市場機構杠桿率水平的上升之間並無直接因果關系，更多表現在央行對流動性進行部分回收之後，市場機構更高的融資需求，進一步助推了資金面緊張的程度。同時，公募基金作為將市場流動性從銀行端傳導至非銀端的重要途徑，本身在這一輪債券小牛市中也是加了一些杠桿，導致本身流動性傳導能力的下降，也是造成4月中下旬資金面結構性緊張的原因之一。

中國證券報：結合目前債市所面臨的基本面、貨幣政策與監管環境，能否繼續加杠桿買入？

臧旻：目前不建議機構在當前點位繼續加杠桿買入，主要原因有三點：一是央行配合降準的「收短放長」操作僅是貨幣政策回歸中性的表現，並不意味著開啟長期寬松之路，短端利率水平已相比去年四季度矯枉過正，短期難有進一步下行空間；二是基本面「韌性」仍難證偽，長端利率行情還有反覆；三是資管新規中很多細節仍需後續出台的政策予以確認，從監管態度來看，凈值化破剛兌方向未變，未來監管政策仍有沖擊。

來源：中國證券報 作者：王姣

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