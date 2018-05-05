A股「入摩」臨近 QFII斥資近180億新進增持138只個股

伴隨A股「入摩」進入倒計時階段，以QFII為代表的境外資本逐漸加快了布局腳步，同時通過滬股通、深股通入場的海外資金也開始加速北上布局「入摩」行情。

對此，市場人士表示，自2月份調整以來，海外資金正在持續增配A股。海外資金持有境內股票佔流通盤的比例，在2017年已經從1.6%上升至2.7%，預計2018年年末將上升至3.5%。隨著外資規模的不斷擴大，尋找外資布局的方向成為市場最為關註的話題，其中，北向資金動向無疑是跟蹤海外資金配置的一個重要渠道，此外，在一季度也加快布局腳步的QFII，其選股思路同樣值得關注。

隨著上市公司2018年一季報披露完畢，QFII新一輪布局的路徑也浮出水面。《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，截至一季度末，267家上市公司前十大流通股股東中出現QFII身影，合計持股市值達1284.89億元。其中，QFII今年一季度新進79只個股，增持59只個股，減持了58只個股，維持71只個股持股比例不變。

具體來看，QFII在一季度新進增持138只個股，合計增持資金達到179.15億元。其中，新進方面，在QFII一季度新進的79只個股中，南方航空、招商輪船、中國化學、通威股份、大華股份、埃斯頓和飛馬國際等7只個股QFII本期新進持股數量均在2000萬股以上；增持方面，一季度QFII對59只個股進一步加倉，其中，寶鋼股份、中信銀行、青島海爾、中南傳媒、世聯行、聚光科技、海能達、天地科技、覆星醫藥等在內的14只個股一季度QFII增持數量均超1000萬股，成為QFII資金重點布局的標的。從行業上看，QFII新進增持的138家公司主要分布在醫藥生物、機械設備、計算機等三大行業，QFII新進增持個股數分別達到12只、11只、10只。

值得一提的是，多數QFII新進增持的標的具備較好的成長性，在其持有的267家公司中，有195家公司一季度凈利潤實現同比增長，佔比逾七成。其中，包括萬年青、新城控股、啟明星辰、天地科技、魯陽節能、德邦股份等在內的34家公司2018年一季度業績同比增幅均在100%以上。

二級市場上，盡管近期A股市場呈現震蕩整理的態勢，但QFII持倉股市場表現卻可圈可點，上述267只個股中，4月份以來股價表現跑贏大盤的個股達135只，佔比逾五成。其中，蘇泊爾(29.7%)、重慶啤酒(26.35%)、神馬股份(21.21%)、今飛凱達(20.52%)等個股期間累計漲幅居前，均超20%。

此外，海外資金通過滬股通深股通流入A股的北上資金也呈現加速趨勢，統計顯示，4月份以來，北上資金合計凈流入446.6億元，其中滬股通累計凈流入金額309.79億元；深股通累計凈流入金額136.81億元，同樣彰顯出外資對A股投資的熱情。

綜合來看，包括招商證券、中信證券、國金證券等在內的10家券商機構近期紛紛發布研報表示，「入摩」象徵著A股國際化程度提高，將進一步優化A股投資風格，提升機構投資者比例，提高市場有效性，推動市場制度和規則進一步成熟完善，促進上市公司完善企業治理和強化社會責任，提升中國金融定價權和國際影響力。隨著A股正式納入MSCI，外資進入A股的渠道逐漸拓寬，資金規模日益壯大，其投資風格將成為影響A股市場風格的重要因子，而QFII與北上資金青睞的績優龍頭標的後市上漲潛力亦或更高。

來源：證券日報 作者：任小雨

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