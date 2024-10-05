〈台股風向球〉迎營收發布潮 個股輪動墊高底部

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-05 12:10

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台股加權指數上周回跌 520 點，收在 22302 點，終結周線連 3 紅，主要是因外資在集中市場賣超 720 億元，接著國慶節日前，上市櫃營收將密集公布，法人認為，此有助個股輪漲行情，並進一步使大盤在來回整理中逐漸墊高底部，因應 10 月國際局勢的不確定性。

上周即便颱風假影響 2 個交易日，但無礙外資提款腳步，合計仍賣超台積電 (2330-TW) 達 152 億元，長榮 (2603-TW) 達 51 億元，廣達 (2382-TW) 和聯發科 (2454-TW) 在 40 億元上下，台達電 (2308-TW) 近 30 億元，陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 在 25 億元上下，聯電 (2303-TW) 也超過 20 億元。

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而外資買盤主要集中在鴻海 (2317-TW)，買超金額最多達 28.28 億元，其次有群益投資級金融債 (00724B-TW)27 億元，富邦金融投等債(00785B-TW) 近 25 億元，中信中國高股息、矽力 *-KY(6415-TW) 和中鋼 (2002-TW) 均在 15 億元上。

台股交易員認為，在中東局勢動盪不安之際，外資先將部分資金自大型電子股撤走，而 10 月美國總統選情即將更白熱化，整體國際局勢的不確定性高，因此，建議投資人在美國啟動降息循環的長期趨勢下，可逢低布局中長線，但短線投資客則建議短打。

永豐投顧則指出，本周大盤拉回應屬技術面回調，事實上，台股從 9 月上旬低點反彈後攻勢不斷，不但突破季線反壓，也超越 8 月高點，底部正逐漸墊高，形成上升趨勢，只要維持 22000 點附近，趨勢都能維持。

而各大廠商 9 月和第三季營收陸續公布中，其中，電子股經過第三季調整，評價眾說紛紜，市場需求強度需要數字驗證，例如，輝達黃仁勳對 Blackwell 需求的說法，若能得到供應鏈營收數字的佐證，有利快速重燃市場對 AI 的熱度，且同業中較能找出強勢個股。